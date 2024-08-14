警方拘53人涉非法放債及收數活動 涉洗黑錢約2600萬元 (18:03)

新界南總區刑事總部警司李木易表示，上半年新界南總區錄得254宗非法收債的刑事案件，當中超過9成，即233宗涉及刑事毁壞，其餘21宗為刑事恐嚇，警方遂展開相關打擊行動。當中，警方發現非法放債人會假冒知名合法財務公司職員，利用「cold call」聯繫一些借貸人，並以「特快批核」、「無需見面」或「免入息證明」等作招徠，引誘市民借貸。

李續稱，被拘捕的53人涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毁壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會社團成員」、「藏有攻擊性武器」及「洗黑錢」等罪名，他們報稱是地盤工人、技工、售貨員、侍應及初中學生。

李木易指在借貸過程中，非法放債人會要求借貸人繳付手續費及高達1800%的利息，以牟取暴利。而當借貸人無法還款，非法放債人就會派「行動組」以電話恐嚇、鎖匙孔塞膠水或淋紅油等非法手段迫使借貸人還錢；甚至會向借貸人訛稱有相熟、實際上同一犯罪集團的財務公司，可以讓他們再次借貸以「新債冚舊債」，以達到令借貸人向他們借更多金錢的目的。

新界南總區刑事總部反三合會行動組總督察劉煜華表示，警方在行動中，留意到有市民為了「搵快錢」，不惜出售實名登記電話卡，讓犯罪集團作「cold call」及追債之用；更有部分人士，出售自己的銀行户口，以供集團收取還款及消洗黑錢。劉強調，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口給他人使用作非法用途，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君亦呼籲大廈保安及住戶，留意周圍有沒有陌生人尾隨出入、於走廊徘徊或進行不法行為，如有懷疑，應向大廈保安或警方求助，以保障個人及鄰居的安全。