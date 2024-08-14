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已婚瑞典籍男子涉強姦女傭稱用錢「補償」　女傭憶述過程感「極度骯髒」 (17:56)

已婚瑞典籍男僱主涉於石澳的住所強姦一名女傭，否認各一項強姦及未經同意下作出的肛交罪，案件今（14日）於高等法院受審，設由3男4女組成的陪審團。控方開案陳辭指，被告強逼女傭X性交、肛交及口交，事後轉賬1.5萬元至X戶口。被告被捕時稱與X有共識下發生性關係，否認強姦。女傭以尼泊爾語作供憶述強姦過程時情緒激動，哽咽道：「我感到極度骯髒，我怎樣能保持這樣的狀態？」

現年36歲被告EKSTROM Patrik Tobias（許大熊）報稱商人，據悉為Hong Kong Wholesale Limited的擁有人。EKSTROM被控2022年10月27日晚在石澳住所犯案。控方開案陳辭指，被告的日籍妻子與兩名子女當晚不在住所，被告約晚上11時半帶著酒氣回家，向尼泊爾籍外傭X稱與妻子性生活不順，要求與X發生性關係。被告當時對X說「我愛你，我要你⋯⋯我想與你發生性關係，我還要你的女兒」，威脅X「如果你不做（與我發生性關係），我就會殺你、打你」，稱自己是有錢的男人會對X作補償。X明確表示不願與被告發生性關係，後被要求立即離開石澳住所。

被告其後強行拖帶X上二樓主人房，X極度驚恐並不斷叫被告停止，但無法推開身材高大的被告。被告在牀上親吻X身體並在無避孕套情況下強姦了X，其間說「沒有問題的，我愛你，我會用錢補償你」，之後又強逼X肛交及口交，期間X因肛交感到劇痛而尖叫，被逼口交時亦緊閉嘴唇，被告捉着X的手自慰。X作供稱當時被告叔叔亦在屋內。X後指未吃晚餐，被告同意完事，翌日凌晨二時半駕車離開。

X翌日凌晨約5時傳送4條語音訊息向被告妻子求助，惟未獲即時回覆，約早上7時就收拾個人行李離開居所。同日X到警仔警署報案，期間發現被告透過其公司戶口向她轉賬1.5萬元。被告隨後自行到警署接受拘捕，當時稱「我沒有強姦她，我們發生了性關係但她已同意。」控方開案陳辭又提及，被告主人房床單上驗出有被告精液，床單被袋亦有X的DNA，但於X陰道及肛門未能驗出被告精液。

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