香港單車節10.13舉行　50公里組路線擴至「四隧三橋」　西九文化區成解散點辦嘉年華 (17:11)

今屆單車節「50公里」路線由尖沙嘴梳士巴利道出發，涵蓋「四隧三橋」分別為長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，並途徑戲曲中心、香港故宮文化博物館，以及ICC環球貿易廣場等地標。

至於「32公里」組同樣由梳士巴利道出發，途徑ICC環球貿易廣場、昂船洲大橋及汀九橋。兩個項目終點有別於以往設在梳士巴利道，今年皆改為在圓方對開佐敦道天橋，解散地點設於西九文化區。「50公里」及「32公里」組名額分別為約4200個及約2000個。

除了「50公里」及「32公里」項目外，今年繼續設有「家庭單車樂」、「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」男子公開組及女子公開組；而「總裁慈善及名人單車遊」也會繼續舉辦，旅發局指仍在聯絡及邀請相關人士。

被問到改變路線是否為了宣傳陷於財赤的西九，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文否認說法，強調沒有特別原因，只是找一條適合的路線。他重申，為讓更多旅客及市民參與，以及為單車選手帶來不同體驗，故加入新元素，如改路線及首辦嘉年華。

首辦嘉年華 設市集攤位、打卡點

對於去年「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」男子公開組曾發生連環單車相撞意外致13人傷，今年有否措施避免意外發生，陳俊文指，單車總會會在該項目前視察賽道，今年亦會與合辦單位，包括廣東省自行車協會視察賽道。他稱，在單車節開始前，會邀請所有選手出席比賽簡報會，亦會讓他們賽前「試踩」，旅發局同時會加強與警方及單車總會的聯繫。

另外，今屆單車節首度舉辦嘉年華，設於西九文化區竹翠公園，包括有大型打卡點、多個單車主題市集攤位、瑜伽等活動，開放所有市民參與。屆時尖東鬧市專業賽場將增設打氣區。陳俊文預料，整個單車節合共約3.6萬人參與。