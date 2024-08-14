明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

香港單車節10.13舉行　50公里組路線擴至「四隧三橋」　西九文化區成解散點辦嘉年華 (17:11)

由香港旅遊發展局主辦的第七屆「新鴻基地產香港單車節」將於10月13日（周日）舉行。今屆繼續設有50公里組，路線將由「三隧三橋」擴至「四隧三橋」，增設沙田嶺隧道；以往的30公里組則改為32公里組，並增設汀九橋路段，兩組別解散地點亦移師至西九文化區。兩大項目合共逾6000個名額，較去年5200個名額多，於本周五（16日）起上午10時接受報名。被問到改路線是否與為正陷財困的西九文化區宣傳，旅發局否認說法，盼藉此帶來新體驗。

今屆單車節「50公里」路線由尖沙嘴梳士巴利道出發，涵蓋「四隧三橋」分別為長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，並途徑戲曲中心、香港故宮文化博物館，以及ICC環球貿易廣場等地標。

至於「32公里」組同樣由梳士巴利道出發，途徑ICC環球貿易廣場、昂船洲大橋及汀九橋。兩個項目終點有別於以往設在梳士巴利道，今年皆改為在圓方對開佐敦道天橋，解散地點設於西九文化區。「50公里」及「32公里」組名額分別為約4200個及約2000個。

除了「50公里」及「32公里」項目外，今年繼續設有「家庭單車樂」、「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」男子公開組及女子公開組；而「總裁慈善及名人單車遊」也會繼續舉辦，旅發局指仍在聯絡及邀請相關人士。

被問到改變路線是否為了宣傳陷於財赤的西九，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文否認說法，強調沒有特別原因，只是找一條適合的路線。他重申，為讓更多旅客及市民參與，以及為單車選手帶來不同體驗，故加入新元素，如改路線及首辦嘉年華。

首辦嘉年華　設市集攤位、打卡點

對於去年「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」男子公開組曾發生連環單車相撞意外致13人傷，今年有否措施避免意外發生，陳俊文指，單車總會會在該項目前視察賽道，今年亦會與合辦單位，包括廣東省自行車協會視察賽道。他稱，在單車節開始前，會邀請所有選手出席比賽簡報會，亦會讓他們賽前「試踩」，旅發局同時會加強與警方及單車總會的聯繫。

另外，今屆單車節首度舉辦嘉年華，設於西九文化區竹翠公園，包括有大型打卡點、多個單車主題市集攤位、瑜伽等活動，開放所有市民參與。屆時尖東鬧市專業賽場將增設打氣區。陳俊文預料，整個單車節合共約3.6萬人參與。

相關字詞﹕編輯推介 香港單車節 旅發局

上 / 下一篇新聞