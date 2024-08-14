印傭錄下與男僱主對話控性騷擾　指被告曾認被錄音 (17:13)

原告為印尼籍女傭，被告為前僱主林銳生。林銳生表示，警方收到印傭報案後調查，發現證據不足，事件不涉刑事成份，顯然無發生性騷擾。對於原告方呈上印傭暗中錄音的聲帶，林再次否認是錄音中的男聲，又指警方無採納錄音為證據，法庭不必理會。

原告方表示，刑事和民事案件採用的門檻不同，即使警方認為證據不足以起訴，不代表林銳生沒有干犯民事錯誤。原告又指，林曾向法援署承認錄音的男聲是其本人，卻在庭上推翻說法，其證供可信性成疑。

庭上昨播放錄音，疑為林銳生的男子說「想搵個好的工人姐姐同我結婚生仔」及「工人就唔╳得咩？」；林供稱自己經常外出召妓，不會找上印傭性交。原告方今質疑，林一方面聲稱自己年紀大和沒有性衝動，另一方面以光顧性服務為辯護理由，兩種說法有明顯矛盾，即使林經常上網就性服務「格價」，不能否認他曾向印傭提出性要求。

原告方又指，林銳生就涉嫌性騷擾提出不同版本的解釋，包括聲稱印傭索取2000元按摩服務費，又指錄音對話是自己喃喃自語等，說法含糊其辭。原告方提及，由於本案未裁決，入境處未能受理印傭的工作簽證申請，她逾兩年來沒有在港工作，生活陷入困境。原告方要求林賠償印傭的工作收入損失，並支付訟費。