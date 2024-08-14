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涉擅㩦申訴表離獄罪成　鄒家成判囚3天擬上訴　女律師罰款1800元 (16:24)

於初選案被裁定罪成的鄒家成，去年5月還押期間欲向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，自行透過女律師將投訴表格㩦離收押所。二人經審訊後同被裁定一項將未經授權的物品攜離監獄罪，鄒今（14日）在西九龍法院被判入獄3天，與另案刑期分期執行，女律師則判罰款1800元。裁判官指若然被告循正途寄出表格，理應能成功送達予申訴專員，但鄒「一意孤行」、「明知故犯」，女律師則不智地協助他。鄒擬就定罪和判刑上訴，裁判官批准他就本案保釋。

被告為鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲，助理律師）。辯方早前已向法庭呈交書面求情陳辭，鄒今再透過代表大律師呈上其親撰的求情信。辯方口頭補充指，表格是正經的投訴，目的非為侮辱申訴專員，望考慮鄒用和平方式表達言論自由而判處他罰款。辯方又指將未經批准的物品攜離監獄比引進監獄輕微，胡詠斯將來須接受紀律聆訊，審裁組必定會參考法庭判決，冀裁判官酌情判她有條件釋放。

主任裁判官徐綺薇同意辯方指，可引進監獄的物品可謂「無窮無盡」，惟不論引入抑或攜離，同樣屬《監獄條例》下的罪行。徐官續指，根據《監獄規則》，囚犯若有意作出投訴，郵費由公費支付，他們投訴的權利不容置疑、備受重視，而涉案投訴表格不涉不法或不當言辭。徐官引述鄒在求情信中指，其過往不愉快的經歷令他對監獄制度和寄信系統失去信心，對於連累胡詠斯感到愧疚。

徐官認為被告所述是他個人經歷和主觀想法，他繞過懲教署私下將表格由胡寄出，行為魯莽和愚昧，判刑須反映在囚人士遵守《監獄規則》的重要性，加上他在還押期間犯案，判監合適。至於胡詠斯，徐官稱她協助鄒不智和愚蠢，但同意她非始作俑者，被動地接收鄒的表格，相信已上寶貴一課，適合判處罰款。

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