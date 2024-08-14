電腦通訊節8.23舉行續推「$20快閃搶」及禮券抽獎　主辦單位冀入場人次維持約50萬 (15:44)

今年電腦節將繼續推出大會禮券計劃，總值達300萬元；每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值介乎10至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。大會指，希望可以以鼓勵入場人士盡情享受購物樂趣，並支持參展商，刺激消費。

今年電腦節繼續推出重點活動「$20快閃搶」，在四天電腦節中，以快閃方式推出一共20份定價為20元的電子產品，包括ACER、Samsung、TP-LINK。另外，大會今年特別設立全新「AI PC Zone」體驗區，邀請ACER、ASUS、ASUS ROG、Galax、Lenovo、Microsoft及 Samsung等知名品牌，介紹最前瞻的AI應用示範和體驗，涵蓋電腦視覺、機器學習和遊戲應用等。

票價35元 旅客特惠票價10元

今年「香港電腦通訊節2024」票價為35元，1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。大會又特別為旅客推出現場購票優惠，可直接到Hall1C大堂遊客中心以特價10元購票，無須排隊等候；首1000名於遊客中心登記的旅客，將獲贈價值100元的大會禮券。

香港電腦商會上任主席許健生指，因應消費模式改變及外遊增加，希望今年入場及銷售額能與去年相若，他強調今年「做咗好多額外嘅宣傳、額外嘅資源」，「希望唔會辜負政府畀我哋呢個盛事項目（稱譽）」。該商會創會會長張耀城指今年「格局」與往年不同，因應近年消費疲弱，今年不是用平價作招徠，而是用新科技、新產品吸引市民入場。

被問到入場人數預測保守，是否與深水埗一間電腦商場銷情有關，許健生形容是「兩件事，大家各有各做」，電腦節主要是帶動氣氛。張耀城指全港零售業都正在面對挑戰，但電腦節是一年一度活動。

售電腦產品為主的「漢科電腦」今年設有會場限定優惠，低至8折。高級產品員周先生指今年如能維持去年生意已心滿意足，因為留意到最近市民消費意欲低，亦擔心入場人數少，「去年都留意到入場人次比起往年少咗」。他指公司以代理為主，但在深水埗黃金商場亦有門市，以產品展示為主，他指零售業經營環境困難，商場租金或較貴，坦言「好多舖頭都頂唔住」。

翻查資料，去年電腦節總入場人次為50萬至60萬，而總銷售額較前年的3.3億元增長10%至15%。