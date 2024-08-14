明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

電腦通訊節8.23舉行續推「$20快閃搶」及禮券抽獎　主辦單位冀入場人次維持約50萬 (15:44)

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日在香港灣仔會議展覽中心舉行。大會指近年消費疲弱加上外遊增加，期望今年入場人數維持去年的50萬至60萬人次。有參展商稱，如能維持去年生意已「心滿意足」，指近年不少電腦商店因租金及生意減少被迫結業。

今年電腦節將繼續推出大會禮券計劃，總值達300萬元；每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值介乎10至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。大會指，希望可以以鼓勵入場人士盡情享受購物樂趣，並支持參展商，刺激消費。

今年電腦節繼續推出重點活動「$20快閃搶」，在四天電腦節中，以快閃方式推出一共20份定價為20元的電子產品，包括ACER、Samsung、TP-LINK。另外，大會今年特別設立全新「AI PC Zone」體驗區，邀請ACER、ASUS、ASUS ROG、Galax、Lenovo、Microsoft及 Samsung等知名品牌，介紹最前瞻的AI應用示範和體驗，涵蓋電腦視覺、機器學習和遊戲應用等。

票價35元　旅客特惠票價10元

今年「香港電腦通訊節2024」票價為35元，1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。大會又特別為旅客推出現場購票優惠，可直接到Hall1C大堂遊客中心以特價10元購票，無須排隊等候；首1000名於遊客中心登記的旅客，將獲贈價值100元的大會禮券。

香港電腦商會上任主席許健生指，因應消費模式改變及外遊增加，希望今年入場及銷售額能與去年相若，他強調今年「做咗好多額外嘅宣傳、額外嘅資源」，「希望唔會辜負政府畀我哋呢個盛事項目（稱譽）」。該商會創會會長張耀城指今年「格局」與往年不同，因應近年消費疲弱，今年不是用平價作招徠，而是用新科技、新產品吸引市民入場。

被問到入場人數預測保守，是否與深水埗一間電腦商場銷情有關，許健生形容是「兩件事，大家各有各做」，電腦節主要是帶動氣氛。張耀城指全港零售業都正在面對挑戰，但電腦節是一年一度活動。

售電腦產品為主的「漢科電腦」今年設有會場限定優惠，低至8折。高級產品員周先生指今年如能維持去年生意已心滿意足，因為留意到最近市民消費意欲低，亦擔心入場人數少，「去年都留意到入場人次比起往年少咗」。他指公司以代理為主，但在深水埗黃金商場亦有門市，以產品展示為主，他指零售業經營環境困難，商場租金或較貴，坦言「好多舖頭都頂唔住」。

翻查資料，去年電腦節總入場人次為50萬至60萬，而總銷售額較前年的3.3億元增長10%至15%。

相關字詞﹕編輯推介 香港電腦通訊節

上 / 下一篇新聞