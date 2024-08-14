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警司陸振中涉非禮及襲擊下屬　事主哭稱遭拖入殘廁時反抗不果 (14:52)

警隊沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁非禮女下屬，其後又醉酒駕駛和襲擊該女下屬和兩名男下屬。陸振中否認危險駕駛、襲擊致造成身體傷害等7罪，案件今（14日）續審。女事主作供時多次痛哭，指陸振中強行拉她入殘廁強吻和口交，她當時身體乏力，多次掙脫不果。辯方問強吻動作持續多久，事主回應指「點會計時呢？依啲情况之下」，強調當時沒有一刻情願。

代表被告陸振中（43歲）的大律師鄭明斌今早開始盤問事主X。X在屏風後供稱，被告案發時是其警隊上司，兩人曾一同巡邏及跑步，關係不算熟稔。X形容被告性格「奇怪」，因被告上任指揮官不久，便要求下屬、督察賴文顯獨自搬重物，並命令X和賴將一塊大橫額掛上近3米高的地方，其間不准別人幫忙，令X感奇怪。

辯方問X是否喜歡被告，X說從愛情角度不喜歡被告，從工作角度則不能回答，「佢啲命令係合法，但我覺得唔合理，但我會照做」。X指在正常情况下，不會有下屬喜歡上司，她亦如此。

首次非禮事件發生於2022年6月22日，X指被告在飯局中拉她入殘廁，她感到軟弱無力，以雙手掙脫不果，被告隨即鎖上廁門；身型高大的被告一直抱緊她，強吻其嘴部。在辯方盤問下，X指被告在其不情願下強吻，「我無一刻好情願」，語畢泣不成聲。X又指正常人被強吻亦會反抗，「因為被告的行為唔正常，我有嘗試去作出動作去反抗」。

X供稱被告強吻後，再按住她的頭部，迫她口交。辯方問及口交的意思，X指辯方咬文嚼字，「個口擺落去（陽具），唔係口交係咩喎？對我而講已經係啦」，其後失聲痛哭。

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