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屠龍小隊案　辯方稱被告許湛榮在串謀成形已退出 (14:53)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件今日（14日）於高院第72天審訊。辯方繼續陳辭指，被告許湛榮在西貢試槍事件後，可能因知悉有真槍及炸彈，便刻意疏離吳智鴻等人，因此許在涉案串謀成形之前已退出計劃。控方沒有證據顯示許在試槍事件後仍參與串謀，包括從犯證人彭軍壕沒有提及許是12.8行動的參與者，以及許沒有參與計劃的準備工作。最後一名被告劉佩凝的代表大律師明日陳辭。

被告許湛榮的代表大律師陳偉彥表示，辯方說法是涉案串謀於12月3日才形成，當天黃振強與吳智鴻等人在糖水舖見面，雙方傾談大行動的時間及地點。許沒有出席該次會面，他早於11月16日在西貢行夜山，可能因知悉有真槍及炸彈，便刻意疏離吳等人。

陳指出，當彭軍壕提及12.8計劃的一眾參與者時，沒有提及許的名字；在計劃前夕，吳與彭在灣仔華仁書院外放炸彈，吳曾兩度致電許，但許不接聽電話。12月8日吳被捕後，許在群組內稱「我唔信係真槍，一係改大咗嘅氣槍，一係閹槍」及「清嘢」，反映一方面許不相信吳身為名校生，會「夠膽」用真槍殺警，另一方面許害怕兩人早期的接觸會令他惹禍上身，要求清除相關紀錄亦屬人之常情。及後警方在吳的住宅內搜出一張香港地圖，並化驗到許的指紋。惟指紋本身無法說明何時及因何情况而出現，陳質疑該指紋的證據價值。

許於翌年1月被捕，後來獲警方保釋，但可離港，其後相隔逾1年後才被起訴，成為最後一名被起訴的人士，陳指許「眼見一個又一個人被捕，佢都冇走」，反映許相信他是無辜且沒有參與串謀。

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