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中年漢否認登門姦友人　控方指事主酒醉後被拖入房內 (13:49)

中年男司機與32年前結識的已婚婦人久別重逢，涉嫌在婦人寓所內強姦她，男司機否認一項強姦罪，案件今（14日）在高院開審。控方開案陳辭指，事主在社交媒體祝賀被告兒子大學畢業，二人因而重新聯繫，案發當天被告在事主寓所喝酒，隨後她醉倒，睡覺中途醒來，發現被告正與她性交；當時事主母親亦身在屋內。

被告黎冠雄（53歲、報稱運輸司機）否認於2021年10月5日強姦事主X。控方開案陳辭指，被告與X於1989年認識，二人間中會與一群朋友一同玩滾軸溜冰。X於2000年結婚，被告大約在該時見過她丈夫。被告與X此後超過20年無聯絡，直至2021年5月，X在社交媒體看見被告發布其兒子大學畢業的帖文，X向被告傳信息祝賀，二人重新聯絡，案發前數度共膳。

案發當天6時許，被告與X在一間韓國餐廳用膳，其間二人有喝酒；X原本亦邀請了其丈夫，但丈夫表示疲累及要加班而未有赴約。當晚約9時用膳完畢後，X提議到她寓所繼續喝酒，當時X丈夫仍在寓所，並向被告打招呼，及至10時離開寓所前往工作，X的母親則因行動不便一直留在房內。

X持續喝了多杯酒後不適，並到廁所嘔吐，被告稱「讓我扶你到房裡」，X拉過被子想睡覺，中途醒來時發現被告在她身上與她性交。X要求他停下，指大家只是朋友，而且她有丈夫，其後X再度睡著或失去意識。X丈夫回家時發現X衣衫不整，X醒來後哭訴事發經過，並由其丈夫報警。翌日凌晨被告向X發信息致歉，X再無回覆。審訊明續，X將作供。

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