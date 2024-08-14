快必煽動文字案獲終院批上訴許可　煽暴意圖成爭議之一 (12:48)

申請人為譚得志，由資深大律師戴啟思代表，今在終審法院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚席前申請上訴許可。

申請方提出3個重大而廣泛重要的法律爭議，第一《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪是否屬可公訴罪行，須在高院原訟庭法官和陪審團席前審理；第二，控方是否須證明被告煽動他人使用暴力的意圖；第三，若控方毋須證明煽暴意圖，是否不合比例地限制言論自由，不符合「依法規定」原則而違憲。戴指，若法庭沒有司法管轄權而將被告定罪，將造成重大不公。

法官李義提到，第三項爭議點難經相稱性測試確認會否過度限制言論自由，戴則認為首兩項爭議點較為重要。就上訴爭議點的效用，戴指仍有其他案件與本案的爭議點有關，認為並非純粹學術討論。

律政司代表副刑事檢控專員周天行指，上述的法律議題並不存在重大不公，因《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪現已被《維護國家安全條例》取代，涉及案件不多，爭議點效用不大。

法官關注，本案涉及的爭議是否與其他正在司法程序中的案件，或過往已定罪的案件有關；周指，現時有一宗原訟庭案件、兩宗區域法院案件及一宗裁判法院案件與案有關；過往有不少人因煽動罪而被定罪，同意該些案件有可能有關。就是否須要證明煽暴意圖一點，周認為申請方所提出的千里達案例只是附帶意見，認為法庭應着重考慮本案案發背景。