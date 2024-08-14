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2024年8月14日星期三
汀角路女子遭私家車撞傷 清醒送院
(11:42)
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上午10時許，一輛私家車沿大埔汀角路往大美督方向駛至䃟頭角村對開時，撞傷一名過路女子，司機立即停下報警。女事主拋開數米倒臥路中，她清醒由救護車送院，警方正調查事故原因。
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交通意外
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