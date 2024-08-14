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網店疑售公院藥　醫院藥劑師學會質疑醫院處方太多藥物致病人轉售 (10:56)

HKTVmall有商戶被指轉售公立醫院滲透性瀉藥「乳果糖（Lactulose）」，醫管局及衛生署已展開調查。醫院藥劑師學會會長蘇曜華認為，事件不涉及監管藥物銷售問題，而是反映醫管局向病人提供太多藥物，導致病人會囤積，又稱以往亦聽聞有病人為免浪費而轉售藥物，認為當局要檢討藥物發放機制，建議考慮避免一次過發放大量藥物，而是安排市民到地區康健中心及社區藥房分批取藥。

「乳果糖（Lactulose）」屬「非毒藥」類藥物，蘇曜華今早（14日）於港台《千禧年代》表示，非毒藥類藥物包括維他命等無列明有醫療用途，一般而言可在店舖販售。對於有意見認為要考慮發牌規管銷售非毒藥的零售商，蘇指出，非毒藥類藥物除非使用過量，否則風險很低，而現行法例已監管重要藥品及毒藥，形容「監管得幾好」，若要規管非毒藥類藥物，會涉及很大量的藥物，未必適當。

蘇曜華又說，病人轉售藥物的情况並不普遍，但以往亦曾聽聞，認為事件出現於大型網購平台令人訝異，轉售公立醫院藥物屬濫用公帑，認為當局要檢討藥物發放機制。他指出，由於不少病人平均每半年覆診一次，當覆診期長，醫生就會處方多些藥物，惟實際上病人未必會服用全部藥物，舉例指醫生預計病人每天兩次服止痛藥，但病人最終或每周只服一至兩次，結果手上就剩餘大量藥物。

蘇曜華建議靈活運用現時的地區康健中心及社區藥房，醫管局可安排病人覆診後取走部分藥物，在等候下一次覆診期間，到地區康健中心見護士或藥劑師，再取走其餘藥物，避免造成浪費。他亦提醒病人要如實向醫生交代服食藥物的狀况，讓醫生衡量所需藥物份量。

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