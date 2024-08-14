3深圳醫療機構今起可用長者醫療券　醫衛局允做好監管 (15:54)

李力綱強調，由於計劃涉及香港公帑，特區政府以至衛生署的督導責任是「責無旁貸，我們一定會做好監管的工作」，如有發現濫用、虛報或醫療事故，衛生署會作出跟進，例如「申領（醫療券）有問題，未過數我們會扣起金額、已過數會追返」，冀市民放心。

其中一間今日起可用長者醫療券的深圳愛康健口腔醫院指，今日全院有46人預約使用長者醫療券，截止中午12時有43人到診。愛康健口腔醫院位於羅湖口岸附近，甫過關就隨處可見愛康健的廣告，口岸附近有一個「愛康健口腔」的閒置攤位，標有「香港『長者醫療券』」。醫院門外立柱、接待櫃檯等處亦貼有相關標識，院方亦針對持長者醫療券人士推出數項優惠，包括全科檢查9折等。

愛康健口腔醫院發言人陳永基稱，港府2月公布計劃後，查詢明顯增多。目前本港牙醫不能宣傳，曾有議員建議政府限制內地牙科機構在港賣廣告。被問及港府有否規定不能利用長者醫療券宣傳，陳永基稱未見有特別限制，但強調會符合兩地監管要求，例如港府要求宣傳內容真實合法，未來會在兩地加強宣傳，令更多長者了解。陳亦笑稱，現時未在港作太多宣傳，是想與香港牙醫保持和平關係，亦一直有香港牙醫來愛康健交流訪問。至於出現投訴或事故，陳永基指診所已清晰列出有關流程，若出現投訴個案，會由醫院有關人員了解情况，介入調解，病人亦可向內部相關監管機構投訴。

醫衛局：內地監管制度完善

醫務衛生局副秘書長李力綱就表示，現時內地醫療機構的監管機制已很完善，不論是專業人員的培訓、持續進修、定期的評核，以至醫療機構的設施、藥械等都有嚴謹監管，亦有由內地當局負責的不定期檢查，對醫療水平可予信心。

被問到醫療機構在內地、香港當局跟進會否有困難，李回應指不成問題，指特區政府在內地推行長者醫療券計劃時，與內地的健康衛生當局緊密溝通及有協調機制，如果衛生署接到關乎醫療水平的投訴，會轉介內地當局，對方表明會嚴肅跟進。李又指，納入內地試點計劃的醫療機構本身也有完善投訴管理機制，不論是處理投訴時間表及流程等都有既定要求，因此市民可以放心。

針對醫療券的宣傳規管，李力綱表明，由於涉及公帑，香港政府會「睇得好嚴謹」，舉例早前有內地醫療機構在香港作出一些廣告虛稱與醫療券計劃有關，特區政府已立刻採取行動、嚴肅跟進，包括與香港執法部門及內地監管機構協調。他又指，針對醫療宣傳，兩地都有規定，兩地的醫療機構一定要符合兩地的法規。

求診者讚性價比高

北區居民、今年67歲的蕭女士說，10年前已開始在愛康健洗牙，今早北上時看到可以使用長者醫療券，特地來了解有關安排。她說，醫療券服務點受香港政府規管，質素更有保障，且醫療券可減輕經濟負擔，會考慮北上種牙。77歲的陳先生今日和妻子一同使用長者醫療券接受牙科檢查，他說曾在香港花費逾4萬港元種牙，而在深圳僅需1萬多港元，又說現時對大陸牙科信心增加，會考慮在愛康健種牙。

深圳新風和睦家：首日收10預約

至於在另一家獲納入長者醫療券範圍的深圳新風和睦家醫院，據本報記者現場觀察，醫院今日起亦在地下出入口至少6處展示「醫療券」綠色標誌或「香港長者醫療券大灣區試點計劃醫療機構」的繁體中文字句，醫院另設有港人口岸專車，免費接送來往福田口岸。地下大堂的「港人服務專區」櫃檯擺放宣傳單張，提供各項服務的長者醫療券「專屬優惠價」，其中口腔科醫生診費為299元人民幣，「耳鼻喉科、外科、內科、骨科、婦科」收費499元人民幣。全新身體檢查套餐由1500至3500元人民幣不等。

新風天域集團執行董事兼大灣區首席運營官蕭毅晃今日（14日）接受傳媒訪問表示，提供長者醫療券服務首日收到約10個預約，涉及全科、眼科、牙科等，大部分是新症，主要涉及檢查，查詢較平日多三至四成。蕭指，特別為使用長者醫療券提供優惠，醫院設有「醫療質量管理部門」等機制負責跟進投訴或醫療事故，保障病人權益。

在深圳新風和睦家醫院，長者可以在健康管理、全科、口腔科、眼科、耳鼻喉科等9類科室使用門診服務，各科診費由225至499元人民幣，使用長者醫療券設有優惠，眼科診費原價為1000元人民幣、優惠價為299元人民幣。蕭表示，診費主要涵蓋問症，會確保就診時間足夠，問症平均約20至30分鐘，檢查費用另計。

蕭毅晃表示，特區政府有要求醫療機構報告醫療券使用數據，包括方式、人數、年齡分布、男女比例或有否醫療事故發生等。蕭指，醫療問題或事故的跟進機制，屬不少長者或香港醫療界關注的問題，他們醫院有兩道保障機制，第一道是最基本的醫院投訴熱線，希望可以當下解決問題；第二道設有「醫療質量管理部門」，處理較複雜情况。

若涉及較大爭議，蕭毅晃表示病人可以將情况向當地衛建委報備投訴及反映，醫院須於48小時內回覆；另外病人亦可循深圳的「12345熱線」向市長反映。在宣傳方面，蕭表示，香港醫生及牙醫因應醫委會等規定，不能作宣傳；至於在內地，他指，有另一套醫療監管法則，包括醫療廣告審查，醫院會按內地要求作符合規定的宣傳介紹。