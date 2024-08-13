警拘13人涉高利貸及非法收債 涉款1.09億 (18:00)

屯門警區刑事部總督察沈灝旻表示，警方留意到非法高利貸及收債活動於今年上半年有上升趨勢，有放債人利用「cold call」或社交平台聯繫一些在金融機構難以借貸、信用評級較低者。沈續指，在借貸過程中，放債人會向借貸人收取「行政費」，當中還款利息年利率高達180%至1645%，遠高於法定貸款利率48%，當借貸人無力還款，放債人首先會打滋擾電話騷擾事主及其家人；其後更會派出「行動組」到其住所「淋紅油」或於「鎖匙窿塞膠水」，以迫使借貸人盡快還錢。

屯門警區重案組督察胡諾軒稱，今次13名被捕者中，有6名是傀儡戶口持有人，他們會利用戶口放債及收取款項，呼籲市民不要用「搏一搏」的心態，向非法放債人借貸，重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口給他人使用作非法用途，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

屯門警區刑事情報組高級督察郭皓靈亦表示，今年上半年詐騙案年有19897宗，較去年同期增加1154宗，上升6.2%；當中電話騙案上升最多，有2723宗，錄得145.5%升幅。當中新型「假冒客服」手法最常見，佔電話騙案中99.7%，即2716宗。郭指出，騙徒會先假扮保險公司、網上購物平台或銀行等服務機構，聲稱受害人購買了服務，當受害人欲取消服務，假客服人員會轉至假銀行人員，並要求佢地交出網上理財的資料，或叫受害人轉帳傀儡戶口，以偷取受害人金錢。郭皓靈呼籲市民留意警方社交平台，了解騙案類型最新資訊，若有懷疑，可致電18222防騙易熱線聯絡警方。