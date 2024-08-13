明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍小隊案辯方結案　賴振邦代表大狀指從犯證人證供不可信 (16:22)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件今日（13日）於高院第71天審訊。辯方繼續陳辭指，從犯證人彭軍壕的證供不可信。由於警方未能逼使第五被告賴振邦招認，才安排彭將一名隊員的罪責轉嫁給賴。辯方又指，賴在首次被捕後獲警方無條件釋放，回復為「自由人」可隨時離港，但賴選擇留港因為他是無辜。被告許湛榮的代表大律師明日陳辭。

被告賴振邦被指為吳智鴻一方的隊員。賴的代表大律師是香媛表示，警方在電子裝置維修店「3C工作室」內檢取一部iPhone手機，控方憑手機內有23張賴的私人照片，推斷該手機的擁有人為賴，並依賴手機內Telegram信息去指證賴，質疑控方的推斷薄弱，因為該手機是放在維修店內的眾多手機之一及不設個人密碼。

是香媛亦指，手機的擁有人可以不是實際使用者，例如有證據指賴是一輛用於運送示威物資的汽車之登記人，按照控方相同的邏輯，賴必然會駕車運送物資，惟有閉路電視片段攝錄實際駕駛者是賴的姐夫張堅順。

是香媛批評彭軍壕的證供不可信，會堆砌故事，例如彭供稱在台灣軍訓時，他聽到吳、彭及張的對話，提及藉破壞逼使政府妥協。彭故意補充他路過時碰巧聽到3人的對話，企圖增添細節令其故事看似真實；彭曾在軍訓時練槍，他不記得槍械型號，但在西貢深夜試槍時，當四處漆黑只得電筒照明，彭亦沒有開槍，但他卻準確說出吳攜帶AR 15長槍及Polymer 80手槍。

針對12.8計劃，彭軍壕供稱當晚他、吳及化名Bobby的隊員在灣仔華仁書院外設置炸彈，彭認為賴就是Bobby，惟閉路電視僅攝錄吳及彭的身影，控方解釋因為閉路電視鏡頭不能360度旋轉才攝錄不到賴；而警方在現場僅化驗出吳及彭的DNA，並指彭將Bobby罪責轉嫁給賴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞