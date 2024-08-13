屠龍小隊案辯方結案　賴振邦代表大狀指從犯證人證供不可信 (16:22)

被告賴振邦被指為吳智鴻一方的隊員。賴的代表大律師是香媛表示，警方在電子裝置維修店「3C工作室」內檢取一部iPhone手機，控方憑手機內有23張賴的私人照片，推斷該手機的擁有人為賴，並依賴手機內Telegram信息去指證賴，質疑控方的推斷薄弱，因為該手機是放在維修店內的眾多手機之一及不設個人密碼。

是香媛亦指，手機的擁有人可以不是實際使用者，例如有證據指賴是一輛用於運送示威物資的汽車之登記人，按照控方相同的邏輯，賴必然會駕車運送物資，惟有閉路電視片段攝錄實際駕駛者是賴的姐夫張堅順。

是香媛批評彭軍壕的證供不可信，會堆砌故事，例如彭供稱在台灣軍訓時，他聽到吳、彭及張的對話，提及藉破壞逼使政府妥協。彭故意補充他路過時碰巧聽到3人的對話，企圖增添細節令其故事看似真實；彭曾在軍訓時練槍，他不記得槍械型號，但在西貢深夜試槍時，當四處漆黑只得電筒照明，彭亦沒有開槍，但他卻準確說出吳攜帶AR 15長槍及Polymer 80手槍。

針對12.8計劃，彭軍壕供稱當晚他、吳及化名Bobby的隊員在灣仔華仁書院外設置炸彈，彭認為賴就是Bobby，惟閉路電視僅攝錄吳及彭的身影，控方解釋因為閉路電視鏡頭不能360度旋轉才攝錄不到賴；而警方在現場僅化驗出吳及彭的DNA，並指彭將Bobby罪責轉嫁給賴。