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廉署控告中年漢涉欺詐僱主供貨500萬元 (15:56)

廉政公署今日（13日）落案起訴一名凍肉供應商前職員，涉嫌隱瞞利益衝突，誘使其僱主出售貨品予自己營運的同類公司，詐騙凍肉供應商供貨超過500萬元。案件後日（15日）在西九龍裁判法院提堂，預備轉介至區域法院審理。

48歲被告鄭銘濂，為凍肉供應商海潤餐飲有限公司的前高級銷售員。他被控一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。他現時獲廉署准予保釋。

廉署早前接獲貪污舉報，調查後揭發本案。據調查，被告案發時任職高級銷售員，其職責包括尋找客戶和處理客戶採購訂單，他亦有權決定採購訂單價格及付款條件。海潤規定員工不得營運或受僱於任何與海潤的業務性質相同的公司，僱傭合約亦規定，被告不得受聘於、擁有、管理、營運、控制或參與任何食品及餐飲相關公司。

控罪指，被告於2020年10月至2022年2月期間，藉以欺騙，向海潤隱瞞營運浩鋒餐飲有限公司，並意圖詐騙而誘使海潤向浩鋒出售貨品，導致浩鋒獲得利益或海潤蒙受不利。廉署調查發現，浩鋒於2016年成立，被告當時的妻子和母親分別為唯一董事兼股東及秘書。被告涉嫌在2021年介紹浩鋒成為海潤客戶後，曾以海潤高級銷售員身分處理由他本人代浩鋒下的採購訂單。2021年7月至12月，浩鋒多次向海潤採購貨物，金額超過523萬元。其後浩鋒未能支付近512萬元款項，退還部分貨品後，仍欠海潤約271萬元未償還。

相關字詞﹕欺詐

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