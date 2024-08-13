調查指逾四成基層受訪者為節省開支挨餓　團體促設援助計劃 (15:30)

「綠德好」轄下的「食德好」上月舉行「社區糧食安全狀况」調查，以問卷形式收集居於葵青及深水埗區領取綜援人士、殘疾人士和低收入家庭等弱勢社群共509份意見，發現32.8%受訪者在過去6個月曾因經濟困難而減少用餐次數，44%受訪者曾因節省開支而挨餓，同時近四成受訪者曾擔心家中食物不充裕，形容情况令人憂慮。

至於食物營養方面，根據「營養金字塔」指標，調查發現46.2%受訪者無法每日從食物攝取足夠營養，逾四成受訪者表示因食品價格過高所致。另外，有逾七成受訪者表示在選擇食物時最重視價格因素，其次是口感和味道，反映經濟壓力成為基層市民選擇食物的主導因素。

「食德好」項目經理盧珏珊建議政府設立針對弱勢群體的營養食物援助計劃，包括考慮以免費和補貼形式資助有需要人士購買具營養的食物。她又建議社會各界加強本地食物供應，如推動農業發展及社區菜園，減少依賴進口食物，以減低食物價格。

盧又稱，團體將推出「平飽快營」餐點菜式協助基層人士攝取足夠營養，提供既有營養又可負擔的食物，並會繼續宣傳糧食安全，推動食物回收轉贈等。「綠德好」行政總監袁德志則透露，如有資源，明年將會擴展同類調查至其他地區，例如東涌、觀塘。