女印傭控男僱主性騷擾　庭上播男聲錄音稱想「結婚生仔」　僱主反指女傭「想引我犯罪」 (15:03)

原告為印尼籍女傭，被告為退休人士、前僱主林銳生。涉嫌性騷擾事件發生於2022年2月至3月，原告方傳召3名證人後，由林銳生出庭作供。原告方指，印傭投訴她在寓所沐浴後，林走近嗅她身體，形容「好香」。林指其單位面積小，印傭身上或有洗髮水香味，林隨意說「好香」。

原告方指出，印傭和林銳生對話時暗中錄音，並在庭上播放。錄音中有一把男聲說「我依家單身，我唔同你講，點知你肯唔肯？」，女聲回應「唔可以啊先生，我有老公」，男聲指「有老公都可以㗎……好多人離婚」。女聲多次拒絕後，男聲表示「想同你做朋友，你都明㗎啦」，更提議和女方結婚生子。

林銳生表示無法認出自己的聲線，亦否認曾要求印傭性交和發生感情。原告方的代表大律師質疑林游說性交，林斥「你都黐線、生安白造，你收人錢可以咁亂嚟咩？」

原告方續指，林銳生曾在證人陳述書表示，印傭當日主動走近和索取2000元報酬；林認為對方有所企圖，加上價錢太貴，所以拒絕提議。林庭上表示，他經常在荃灣區以600元接受性服務，包括手淫和按摩性器官。