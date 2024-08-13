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警司陸振中捲非禮下屬案　事主指被告案發後仍管接送兼表白　憂對方濫用職權不敢舉報 (14:44)

前沙頭角分區指揮官陸振中涉3度在殘廁非禮女下屬，其後又涉醉酒駕駛和襲擊該女下屬和另外兩名男下屬。陸否認7罪，案件今（13日）在區院續，女事主供稱非禮事件發生後，被告會接載她上下班，她不敢拒絕，「因為佢高級過我，憂「佢會濫用佢嘅職權」。其中一天被告向她表白，表示「難得大家走埋一齊，係種緣分」，至後來被告「出咗事」，事主才覺可「逃離佢嘅魔爪」。

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪、各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害和普通襲擊罪。X今續作供，指2022年7月3日她通知被告自己病好可復工，被告表示翌日早上會在X住所附近等她。X一度詢問原因，被告著她不要問。X不敢追問下去和拒絕他，害怕被告濫用職權。

X確認7月4日至8日及7月14日，被告均有送她上班，其中一些日子被告另接她下班。5日被告載X到大埔龍尾泳灘，其後突然在觀景台搭她膊頭，X在接到來電後藉故離開。翌日被告在車內向X表白，X回應指對方已有家室，被告說「你都有男朋友啦」，更指「難得大家走埋一齊，係種緣分」。X不懂如何反應，「佢個觀念好錯」。

X將5日和6日的事件告知胞弟，但無上報，擔憂被告「恃住佢係上級，喺工作上對我不利」，X又不住哭泣，指不想母親擔心，「所以到呢一刻我都冇同媽媽講過」。8日X到辦公室找被告，著他與自己保持距離，「因為我已經受夠佢嘅滋擾」。X向被告說她男友知道其手機訊號定位和知道其電話密碼，被告回應稱她的電話或遭人入侵。

X形容當天她「好平安」，之後幾天被告無再找她，至13日她枱上放置了一個公文袋，內有一部小米電話。X即日致電被告，想他收回物品，被告稱若X不用新電話，雙方就不能聯絡。被告翌日質問她，X覺得是命令不敢不用。直至7月15日被告涉危駕和襲擊等「出咗事」，「我就逃離佢嘅魔爪」。

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