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青協調查指約兩成企業曾聘請SEN青年　有企業建議政府提供補助金以增動機 (21:57)

香港青年協會青年就業網絡調查指，只有約23.5%受訪企業曾聘請特殊教育需要（SEN）青年。受訪企業認為與社福機構合作先安排試工機會、政府向聘請公司提供補助金，以及提供「一公司配對一社工」支援，可增加公司聘請SEN青年的動機。

青協青年就業網絡於今年6月25日至7月25日，以網站自填問卷方式訪問102間香港不同行業機構，進行「僱主對聘請特殊教育需要人士意見調查」。調查發現，有78間受訪企業從未聘請過SEN青年，當中逾七成半受訪企業表示如有職位空缺，會考慮聘請SEN青年，主要因為相信他們有才能、盡社會責任及公司長期缺人。至於其餘從未聘請且未來不考慮聘請SEN青年的企業，則主要擔心需要抽時間額外提供配套及協調，以及認為缺乏支援。

青協青年就業網絡繼2013年起，透過「職橋」及「職Taste」計劃為SEN學生及離校生提供就業支援服務外，亦推出全新的「職做」共融職場計劃，安排專業社工到訪公司了解工作內容，進行環境評估，為潛在求職者制定一份度身訂做的就業方案，並提供12個月在職支援跟進，包括與僱主保持聯絡，定期到公司探訪。

香港青年協會總幹事徐小曼表示，勞工市場人才仍然緊張，不過有勞動力尚未獲運用，希望透過新計劃協助僱主聘用更多SEN青年，為勞動市場注入新動力。

另外，有企業指一個工作機會可改變SEN人士的人生，亦有企業指需要多與SEN僱員溝通，才能發揮他們工作能力。

ISS Facility Services Ltd人才及企業文化部助理經理劉可怡直言，所有商業機構目前招聘人才難，物管公司又較易面對員工流失問題，相信SEN青年能提供勞動力，故公司已是第六年聘請SEN人士。劉憶述有SEN員工從面試時躲在其他員工身後，到上班一段時間後，敢於站在母校台上分享工作經驗，認為工作機會可改變一個人，鼓勵其他企業多向SEN人士給予機會。

環保社企「綠行俠」聘請SEN人士已有8年。業務發展總監譚沛楹說，有家長欣悉SEN子女有改變，沒想過他們有能力「揾錢」。她指，SEN人士社交能力或較差，不過經耐心溝通後，往往得到改善。她同時說，SEN員工表現不比普通員工差，甚至更勝一籌，尤其在重複的工序，他們不嫌悶，反而更有耐性工作，認為只要善用他們的長處，再安排工作，他們便能發揮所長。

相關字詞﹕編輯推介 特殊教育需要 香港青年協會

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