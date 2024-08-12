海關偵破遠洋船走私案檢值3700萬元電子零件 (17:04)

海關海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，海關於上月31日打擊海上走私活動，鎖定一艘準備由香港前往馬來西亞的遠洋船搜查，並在船上一個報稱載有鋁合金的貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物。資料顯示，該40呎海運貨櫃由台灣經香港轉口至馬來西亞，報稱載有鋁合金，惟X光影像顯示其密度及形狀與鋁合金不符，而且內有多種貨物，與報稱的單一貨物不一，引起海關懷疑。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，海關跟進調查後，於貨櫃內檢獲約47板未列艙單的電子零件及配件，包括集成電路、底板、電容器和路由器，市值約3700萬元。胡雪兒稱，由於內地對相關產品需求殷切，因此走私分子以迂迴路徑，將貨物由馬來西亞走私返內地。海關估計，如該批貨物成功走私，將可逃稅約550萬港元。

海關表示，案中不法分子沒有刻意用任何方式收藏走私貨物，而是明目張膽放在貨櫃內；同時又留意到不法分子以已解散公司作為寄件人登記，企圖逃避追查。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。