羽毛球港隊代表李卓耀冀運動員薪金至少達最低工資 (16:22)

李卓耀中三輟學任全職運動員，當時月薪僅約7000元，認為16歲時還可視7000元為零用錢，「包三餐住宿舍，可以真的不洗錢」，但如今27歲的他已真正視所得為薪金，要「升職加薪」，「就是努力一點去打波。」他又形容因月薪太低而不再做全職運動員的人「大把」，希望市民可留意正領取低薪的運動員。至於適切的基本薪金水平，李認為「萬零蚊啦，最低工資囉」，期望體院可改善薪金制度，「我們犧牲讀書時間投入運動，是很大的抉擇，故可以再做好啲，去搞好這個制度。」

李亦期望體院可指派物理治療師跟隊，「萬一在訓練期間有人受傷，如果見到治療師都在（為其他隊伍）工作，那可找誰？」希望體院能指定一兩個專屬隊伍的治療師讓運動員隨時可獲支援。