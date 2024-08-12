羽毛球港隊代表李卓耀冀運動員薪金至少達最低工資 (16:22)

本港部分香港全職運動員薪金低至7000多元，較大學畢業生平均月薪低。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜早前指，運動員薪酬雖低但有其他如教練、醫療及住宿等資源，「嚴格嚟講，佢係無咩嘢要洗錢」。文體旅局長楊潤雄亦相信運動員並非視全職訓練為「打工」。有份出戰巴黎奧運羽毛球男單項目的港隊代表李卓耀今日在電台節目上坦言，的確視全職運動為「工作」，認為薪金最少要有「萬零蚊」，期望體院改善薪金制度，亦希望每一隊均有專門治療師或按摩師隨隊。
李卓耀中三輟學任全職運動員，當時月薪僅約7000元，認為16歲時還可視7000元為零用錢，「包三餐住宿舍，可以真的不洗錢」，但如今27歲的他已真正視所得為薪金，要「升職加薪」，「就是努力一點去打波。」他又形容因月薪太低而不再做全職運動員的人「大把」，希望市民可留意正領取低薪的運動員。至於適切的基本薪金水平，李認為「萬零蚊啦，最低工資囉」，期望體院可改善薪金制度，「我們犧牲讀書時間投入運動，是很大的抉擇，故可以再做好啲，去搞好這個制度。」
李亦期望體院可指派物理治療師跟隊，「萬一在訓練期間有人受傷，如果見到治療師都在（為其他隊伍）工作，那可找誰？」希望體院能指定一兩個專屬隊伍的治療師讓運動員隨時可獲支援。