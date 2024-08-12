警再搗同一犯罪集團毒品儲存倉　檢1.75億懷疑可卡因 (15:00)

毒品調查科署理警司湛耀光表示，上月18日警方搗破元朗大型毒品儲存倉，檢獲重386公斤，市值約3億的毒品。經調查在上周六（10日）搗破同一販毒集團另一個位於屯門私人屋苑的毒品儲存倉，並拘捕一名本地男子，檢獲約204公斤懷疑可卡因，市值超過1.75億元。湛耀光指，警方上月18日搗破該集團位於元朗的毒品儲存倉，惟集團隨即在兩日後租用上址單位，警方指不排除毒販需急將毒品轉移逃避追查。

毒品調查科高級督察唐為國指，涉案是儲存倉位於屯門藍地一私人屋苑。警員於落馬洲截查一名27歲姓羅的男子，其後將他帶返其租住的屋苑單位進行調查，於屋內檢獲204塊的懷疑可卡因，以涉嫌販運危險藥物罪將他拘捕。警方透露，單位於7月起租，租約約2年，相信只運作半個月左右。調查顯示，被捕人受金錢利誘，租用上址單位，並擔任倉管及負責毒品派送。警方指會繼續追查案件，不排除有更多人被捕。