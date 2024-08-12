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啟德體育園泥水工程賄賂案　案情指兩被告桑拿場交收賄款 (15:13)

廉政公署於2021年起訴建築公司高級經理及水泥公司董事，指他們在泥水工程合約中行賄受賄100萬元，當中包括兩份合約分別價值逾1億元的啟德體育園項目。建築公司高級經理今（12日）於西九龍法院承認1項代理人接受利益罪，案情指兩人曾多次在桑拿場會面，後以環保袋交收100萬元現金時被當場拘捕。法官梁嘉琪押後求情至10月8日，被告獲准保釋候訊；水泥公司董事及其餘2名被告則否認向代理人提供利益及串謀捏改帳目罪受審。

首被告吳和能，被起訴時58歲（下同），協興建築有限公司（協興）時任工地事務部高級經理，承認一項代理人接受利益罪。次被告姚樹穩，59歲，利成泥水工程有限公司（利成）董事否認一項向代理人提供利益罪。姚樹穩、第三被告麥鴻藻（65歲，利成董事），以及第四被告姚順全，61歲，順發貿易有限公司（順發）東主另否認一項串謀捏改帳目罪。

承認案情指，協興透過招標方式將建築工程外判予分判商，利成則是協興其中一個泥水工程分判商。在關鍵時間，協興旗下的地盤泥水工程項目包括入境處大樓、太古坊二期（太古項目）、啟德體育園等項目。

吳自2019年初起與姚樹穩保持緊密關係。在2020年4月，利成成功投得價值5800萬元的太古項目，調查發現，吳在利成見標的前一天發訊息予姚樹穩，聲稱已與太古項目的見標人員溝通。同年10月，協興向利成發放共1779萬元的糧款後，姚樹穩均會發訊息予吳致謝。

2021年2月及5月，協興先後就體育園項目的南面及北面工程的泥水工程合約招標，而利成均就兩項工程投標。調查發現，吳在利成為南面工程回標後，發送訊息予姚樹穩指「單嘢不樂觀，很抱歉，盡了力」，利成最終未能投得該工程。

就北面工程，姚樹穩於見標後曾諮詢吳有關覆價事宜；在同年5月至7月期間，兩人至少曾5次於桑拿場所的貴賓室會面，所有賬單由姚樹穩支付。同年7月27日，姚樹穩把載有100萬港元現金的粉紅色環保袋交予吳，遭廉署人員當場拘捕。警誡下，吳指袋內的現金是他向姚樹穩索取的借款，而吳則指袋內只載有公司文件。

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