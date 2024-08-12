前沙頭角分區指揮官陸振中涉非禮下屬　事主供稱兩度被拉入殘廁強吻 (14:19)

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪及各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、普通襲擊罪。被告涉於2022年6月22日至翌日，在粉嶺聯和墟街市及熟食中心2樓傷殘人士洗手間，3度非禮女子X；同年7月15日，被告在粉嶺一鳴路23號牽晴間一樓停車場危險駕駛TR6788私家車，襲擊女子X、男子蔡文浩及賴文顯。

X今在屏風後作供，她確認被告是其上司。2022年6月22日被告提出當晚吃飯送別即將調組的總督察黃燦熊，X覺得突然，並轉告黃、蔡和賴，眾人不太想去，但不敢拒絕被告。除蔡要駕車，其他人在聯和墟街市飯局上均有喝酒，X稱她「唔係好想飲」，惟被告要求她「杯杯清」。X喝了6杯後感不適、頭暈和嘔吐，伏在枱上休息，其後X欲到女廁如廁，被告跟隨，拉X到旁邊的殘廁。

X續指，她入殘廁後自行步出走回女廁，被告在門外等候，再次拉她入殘廁，並鎖上門抱著X、強吻她、隔著衣服摸X背部和腰部，嘗試解下她褲子。被告又將X移到廁板上，迫X替他口交。X作供期間哽咽，稱她過程中覺難受，有表明「唔鍾意、唔想」，惟被告無理會。完事後X繼續休息，被告拍醒X並扶她入殘廁，重複以上行為。

第三次非禮事件發生時，被告再度拍醒X稱「去廁所、去廁所」，她一度失平衡跌在地上，被告扶起她。X大哭說：「我話我唔去廁所，我都唔想去廁所！做咩叫我去廁所！你（被告）聽到都扮聽唔到！我唔去啊！」法官將案押後至下午續。