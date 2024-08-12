涉非法集結男生英國返港認罪　冀直接判監免礙學業　終判囚8周 (11:39)

辯方求情指，被告李君濓（現20歲）案發時在英國讀中學，現於英國一間大學攻讀營養學系，他在知悉同案被告已判刑的情况下回港，勇於承擔責任。對於被告近4年前拒絕警方保釋，至今年重新被捕，辯方指他無意逃避責任，當時僅返英繼續學業。

法庭早前索取更生中心、勞教中心及教導所報告判刑，辯方指3個院舍的監管期一般超過3年，而被告的大學學期今年9月底開始，冀服刑後順利開學。辯方呈上被告及其母的求情信，指他從小品行端正，受社會氣氛影響犯案。裁判官王證瑜問及，和被告同案的3人早前判囚8星期，被告是否「寧願坐監」，亦不主張判入院舍，辯方表示同意。

王官判刑指，非法集結為嚴重控罪，被告年紀較輕，報告建議判入更生中心，法庭有酌情權從更生角度量刑。惟王官表示，被告正負笈海外，法庭量刑可以偏離一般做法，遂採納12個星期為量刑起點，認罪扣減後判囚8星期。