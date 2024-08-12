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818流水式集會案　7名民主派上訴「參與集結」定罪　終院駁回 (10:05)

2019年維園8．18「流水式集會」案，黎智英及李柱銘等7名民主派被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，他們上訴後獲撤銷「組織集結」定罪，另就「參與集結」定罪上訴至終院，爭議定罪並不符合相稱性的法律原則。案件橫跨超過4年，終院今（12日）駁回上訴，即維持原判。

上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。案件由終院首席法官張舉能，常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官廖柏嘉勳爵審理。

終院今年初開庭聽取陳辭，即時駁回律政司終極上訴許可申請，並批准被告就執行層面相稱性提出上訴。上訴方於正審爭議本案的遊行屬和平，定罪是對市民的基本權利設下限制，主張法庭定罪時應考慮是否違反相稱性，作最後把關。終院首席法官張舉能曾質疑，控方滿足控罪元素後是否仍需審視相稱性才能定罪，又關注就定罪的相稱性評估是否要應用在所有罪行。

上述7人在2020年就案件首次提堂，2021年被區院原審法官胡雅文裁定兩罪成立，其中黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭判囚8至18個月，吳靄儀、何俊仁和李柱銘緩刑。於2022年，7人不服定罪及或刑期上訴，上訴庭於2023年撤銷「組織集結」定罪，但維持「參與集結」定罪，原審判囚的4人刑期下調為5至12個月，餘下3人的緩刑期滿，故毋須處理。

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