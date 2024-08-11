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即時港聞

李家超祝賀奧運港將 承諾加快建劍擊館、國際級泳館 (22:59)

巴黎奧運會即將閉幕，特首李家超總結中國香港代表隊的表現，衷心祝賀各運動員在今屆賽事取得歷史佳績，並感謝社會各界對運動員的大力支持。李家超又指，政府會繼續提供更多體育設施，包括將現有的一個體育館改建為專為劍擊訓練和比賽的設施，以及加快研究興建設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，和可舉辦國際級別比賽的游泳館。

國務院港澳事務辦公室亦中國香港代表團致賀電，指港將生動詮釋了獅子山精神，展現了新時代香港青年奮力打拼、追逐夢想的精神風貌，為香江傳奇譜寫了新的青春華章，指祖國為運動員感到驕傲和自豪。

港隊昨晚完成奧運賽事。李思穎女子單車全能賽取第20。

李家超指，香港運動員在2024年巴黎奧運會展示出非凡力量，在四項運動項目中共取得兩金、兩銅的歷史佳績，是香港首次於同屆奧運取得多於一面金牌。李家超表示，每位香港運動員在奧運會舞台上盡展所長，全力以赴。運動員展現充分出決心、毅力和意志，發揮專業態度和體育精神，他和香港市民都深受鼓舞和感動。他又指香港運動員的高水平表現令港人引以為傲，每位都是香港市民心中的英雄。

李家超指過去兩周，各項賽事凝聚市民，在家中、「活力奧運觀賞站」以至商場等場所，都全情投入、團結一致為運動員打氣。運動員在巴黎奧運會的好表現，為香港體育發展注入新動力，令更多企業和市民支持香港運動員，同時帶動社會氣氛，鼓勵市民多做運動。特區政府會繼續在政策、設施和資源上支持香港體育發展。

李家超說，在2024至2025年度，政府透過精英運動員發展基金對體院的年度撥款為9.416億元，較5年前增約40%，同年度在體育發展的總預算開支近79億元，較10年前增逾一倍，並聚焦於五方面的推廣，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。文化體育及旅遊局亦透過藝術及體育發展基金（體育部分）預留款項支持運動員備戰和參與國際體育賽事包括奧運會和殘奧會。

 

 

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