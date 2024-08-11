警檢近2000萬元毒品　28歲男子涉販毒被捕 (16:14)

深水埗警區特別職務隊督察鄭源霖表示，警方昨日到該單位附近埋伏，當見到該名男子離開單位時，遂上前出示搜查令，發現單位內儲存上述毒品，遂將其拘捕。鄭表示該單位約450呎，已運作約8至9個月，以作儲存、分銷及包裝毒品之用，相信今次行動已成功搗破一個毒品儲存及分銷倉。被問到青少年觸犯毒品罪是否有上升趨勢，鄭源霖稱今年1月至5月，青少年販毒人數為59人，較去年同期81人有減少情况。

鄭續稱，警方留意到犯罪集團利用高級私人屋苑人流少、高私隱度的特點進行毒品活動，呼籲業主在出租單位時，先了解租户的職業或收入證明等背景資料，以防單位被不法分子利用。警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。