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多啦A夢展免費區錄500萬人次　主辦單位稱已有國家查詢巡迴展覽 (13:21)

為期30日的「100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展」免費展區今日（11日）閉幕，主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，整個展區，包括商場及星光大道，由展覽開幕至今已錄得逾500萬人次，而展覽紀念品的人均消費1000元。他說，免費展區結束後會將展品收起作巡迴之用，又收到很多國家及城市的查詢，有消息便會公布。

專程由台灣來港觀賞展覽的葉小姐表示，自小已喜歡多啦A夢，故特意來港參觀。她說展覽有人流限制，較在台灣類似展覽「好很多」，又對免費區展覽閉幕感到不捨，冀主辦方考慮到台灣設展。她稱，近日有遊覽香港不同景點，認為香港可舉辦更多盛事，相信會吸引更多台灣人訪港。

今早特意來港的澳門旅客林小姐表示，早前成功搶得明天的付費區展覽門票，而免費區展覽今日閉幕，故特意提早一天來港參觀，笑稱「又話香港經濟唔好，想揀選靚日子都冇」，冀主辦方日後再辦多啦A夢相關展覽。她又說，計劃來港遊玩兩天，預計會在港消費約4000元。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，5、6月時業界對訪港旅客數字「有少少擔心」，但7月的內地入境團數字創今年新高，共6450團，較去年同期多約一成，形容「有少少放心」。她說，展覽帶動周邊經濟及人流，尤其在8月首4天「勢頭很好」，8月1至4日暫時有逾1000個內地入境團登記，行程包括星光大道及展覽。她希望日後舉辦更多類似的活動，吸引旅客及市民。

K11集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲指，開展以來商場人流增約四成；餐廳和商舖的銷售額亦升約三成，相信若日後再有同類型的盛事，可有效帶動人流和周邊的銷售額。餐飲集團Gaia Group總經理（業務拓展及營運）麥詠恩表示，集團在尖沙嘴區內設有多間食肆，展期內生意額增三成，以內地旅客為主，人均消費100至500元。

因應免費展區今日是最後開放日，主辦單位特別安排慶祝活動，分別於上午10時，下午1時、4時及7時，舉辦4場「多啦A夢與好友」感謝祭，多啦A夢與大雄、靜香、小夫及胖虎將會現身免費展區向觀眾道謝，每場約15分鐘。

相關字詞﹕編輯推介 100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展

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