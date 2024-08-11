石偉雄：不願因傷放棄多年努力　回顧26年體操生涯滿布玻璃碎亦有甜蜜時刻 (13:37)

東京奧運後，石偉雄曾承諾要「巴黎見」，他稱雖然期間經歷成功失敗、高高低低，但很高興成功兌現承諾，感謝身邊不同人士對他的支持。過去兩年傷患纏身，雙腳的後腿肌腱斷裂，石偉雄說不想輕易放棄，「放棄唔去奧運好簡單，但唔想將來我會後悔，因為呢個遺憾係會留一世」。石偉雄亦稱不想成為壞榜樣，令師弟妹、其他小朋友覺得可以容易放棄，「做任何事都好，堅持係一件好緊要嘅事」。

回望26年的體操生涯，石偉雄憶述曾兩度萌生退役的念頭，一次是2012年倫敦奧運後、另一次是2022腳傷時，但當出現此想法時，就憶起當初選擇體操並非因為可以很風光或取得好成績，而是真心喜歡此項運動，「諗返初心個念頭就打消咗，OK冇問題，瞓醒覺就繼續啦」。石偉雄形容自己信命運但不認命，深信無論成績如何，20多年的努力都不會被忽略，「獎牌係好緊要，但呢26年過程畀到好多喜怒哀樂，令我學到好多唔同嘢，將來喺不同範疇都會幫到我，所以我覺得過程係好重要」。

他又憶述多年得取得些「小成就」，背後有很多人支持，令他感覺很甜。至於之後會否繼續備戰參與下屆奧運，石偉雄稱自己26年來無認真休息過，目前想先休息，待身心回復至好的狀態及水平，「如果去LA（洛杉磯、下屆奧運主辦城市）嘅話唔係一個問題嚟，𠵱家暫時需要休息吓先」。他亦期望更多人可接觸體操，又讚揚出戰奧運的香港運動員「仆心仆命」，相信市民看到他們的努力。

中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒協助石偉雄處理傷患多年，他說，每位運動員都付出很多血和汗，傷患不足為外人道，又指需要全面評估石仔傷勢，希望石仔可「錫多啲自己」。