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陳茂波：未來必須做好發展「三個中心、一個高地」 (10:48)

上月舉行的三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。財政司長陳茂波今（11日）於網誌表示，《決定》中有一段明確提到香港戰略定位的部分，概括來說圍繞「三個中心、一個高地」，他認為是香港未來「必須做好的文章」，亦必須更深刻思考如何貫徹國家給香港的定位、抓緊機遇。

陳茂波說，《決定》提到要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。他認為，香港要「更深、更廣、更聚焦的交互發展」鞏固和提升香港國際金融中心的地位，即市場交投要更有深度、金融產品及其發揮的作用要更寬廣、要與不同地域有更多的交流互動，拓闊資金來源；航運方面則要進一步研究如何優化航運業發展的稅務優惠措施，指出智慧航運、綠色航運和航運相關的專業服務，均是重點着力的方向。

至於貿易中心發展方面，陳茂波稱要將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，由供應鏈管理、貿易融資到專業服務諮詢，一站式全力支援「走出去」的內地企業在海外的產能和供應鏈布局。

《決定》提到要「支持香港打造國際高端人才集聚高地」，陳茂波說，特區政府正在全力招攬人才，自2022年底以來，各項人才計劃合共已收到逾34萬份申請、21萬份獲批、逾14萬申請人已抵港，未來要繼續完善便利人才發展的政策和生活配套，相信必定能吸引更多國際高端人才。

陳茂波認為，國際政經環境複雜多變，香港的發展難免會遇到困難和挑戰，但與不少其他地區相比，香港優勢獨特、條件優越。他相信在「一國兩制」下，只要因應不斷變化的內外環境，思變、求變、奮發進取，香港的明天一定會更好。

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