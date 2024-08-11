陳茂波：未來必須做好發展「三個中心、一個高地」 (10:48)

陳茂波說，《決定》提到要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。他認為，香港要「更深、更廣、更聚焦的交互發展」鞏固和提升香港國際金融中心的地位，即市場交投要更有深度、金融產品及其發揮的作用要更寬廣、要與不同地域有更多的交流互動，拓闊資金來源；航運方面則要進一步研究如何優化航運業發展的稅務優惠措施，指出智慧航運、綠色航運和航運相關的專業服務，均是重點着力的方向。

至於貿易中心發展方面，陳茂波稱要將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，由供應鏈管理、貿易融資到專業服務諮詢，一站式全力支援「走出去」的內地企業在海外的產能和供應鏈布局。

《決定》提到要「支持香港打造國際高端人才集聚高地」，陳茂波說，特區政府正在全力招攬人才，自2022年底以來，各項人才計劃合共已收到逾34萬份申請、21萬份獲批、逾14萬申請人已抵港，未來要繼續完善便利人才發展的政策和生活配套，相信必定能吸引更多國際高端人才。

陳茂波認為，國際政經環境複雜多變，香港的發展難免會遇到困難和挑戰，但與不少其他地區相比，香港優勢獨特、條件優越。他相信在「一國兩制」下，只要因應不斷變化的內外環境，思變、求變、奮發進取，香港的明天一定會更好。