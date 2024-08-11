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江旻憓加入馬會今履新　冀學習做慈善回饋社會　譚志源強調按程序招聘 (10:25)

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓今日（11日）起出任賽馬會公司事務部對外事務助理經理，並隨「共創明Teen計劃」杭州學習團考察。她在出發前表示，取得奧運金牌的路上幸運地受到很多人幫助，期望透過貢獻社會報答大家對運動員的支持，將在馬會學習如何做慈善及回饋社會。馬會公司事務執行總監譚志源強調，完全按照人事招程序招聘江旻憓，形容她於面試過程表現優秀。

江旻憓奪金後，其碩士論文引起廣泛討論，對於日前保安局長鄧炳強批評有「小人」挑剔及攻擊江旻憓，形容「不想香港好的人正正就是腦殘」，江旻憓回應說，作為運動員一直努力訓練，希望令香港人感到驕傲，亦期望可團結眾人一同享受運動，她表示會利用馬會的平台及體育繼續團結所有人，希望可令人們喜歡運動及感到更開心。被問到論文是否全出自她手，江旻憓說碩士論文有指導老師。

監譚志源就表示，不論其政治傾向、宗教信仰等因素，馬會歡迎所有人才加入，一同服務社會，又說碩士論文就只是一篇論文，不是馬會考慮的因素。對於江旻憓同級職位要求申請者具6年經驗，被問到今次招聘是否特別作豁免，譚志源指，年初籌備增強對外事務部的工作，在公開招聘過程收到江旻憓申請，完全按照人事招程序招聘，稱她通過筆試和面試，過程表現優秀，管理層及人事部均認為她適合出任此職位，故原則上取錄，並在江完成奧運賽事確認她會加入馬會。

譚志源指出，江旻憓的工作內容包括與政府、政黨、立法會、區議會和地方團體等持分者聯繫，範疇涉及青年發展、體育發展及社會公益，特別是慈善傳訊等。他曾詢問江旻憓奧運後是否需要先休息，笑言完全低估精英運動員的堅強意志和超人體力，最終經商討後決定今日為首日工作日。

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