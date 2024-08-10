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警方破假身份證製造中心拘兩越南漢　每證售1200至1600元 (18:18)

警方3月起採取反罪惡行動，累計拘捕511人，行動中亦搗破一個位於旺角的假身分證明文件製造中心，檢獲四張假身分證、兩張假「平安卡」、36張假身分證半製成品及一批製造假證的工具。警方透露，假身分證以普通文書工具、過膠機等製作，材料容易購入，按品質每張售1600或1200元，相信出售予非法入境者在港工作。

有組織罪案及三合會調查科總督察殷晃偉表示，警方在8月8日至10日展開「雷霆2024」(THUNDERBOLT) 及「逸影」（FLOWINGSHADE）行動，三日間共拘捕了425人（16至80歲），其中373人為本地及中國籍人士，52人為非華裔人士。被捕人士分別涉及「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「准許處所用作賣淫」、「管有違禁武器」、「販運或管有危險藥物」、「搶劫」、「自稱三合會成員」，另破獲13個非法賭場。

殷晃偉稱，探員在8月8日突擊搜查位於旺角的假身份證明文件製造中心，拘捕64歲及30歲越南籍男子，涉嫌干犯 「偽造身份證明文件」、「管有虛假身份證明文件」及「拒捕」。兩人持「行街紙」，相信兩人出售身份證予非法入境者在港工作，稍後將被落案起訴，周一在西九龍裁判法院提堂。

西九龍總區重案組總督察戴寶兒表示，警方關注近月在尖沙嘴區發生的街頭暴力案，相信由兩團伙因利益糾紛引致。警方在3月至8月間展開調查，7月至8月採取拘捕行動，警方動員超過170人，聯合海關及入境處人員，搗破25個位於西九龍總區非法場所，包括毒品儲存倉、賣淫處所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉庫及私煙倉庫。行動中共拘捕62男及24女，其中59人為非華裔人士（16歲至66歲），包括4名集團頭目。被捕非華裔人士中有42人持身份證、33人持俗稱「行街紙」、9人持護照，2人持雙程證，部份人有三合會背景。

西九龍總區重案組第5A隊高級督察盛智琛表示，行動首階段針對在尖沙嘴的販毒活動，搗破3個街頭販毒地點及3個毒品儲存倉庫，檢獲總共956克毒品，市值27萬港幣，另拘捕14名非華裔人士，涉嫌「販毒」。行動第二階段針對賣淫活動、非法賭博、無牌酒吧、售賣未完稅香煙、及賣冒牌貨等，突擊搜查11間位於油尖區及深水埗區非法場所，拘捕59人。行動檢獲有關賣淫活動物品、釣魚機、酒精飲品、未完稅香煙、並聯同海關檢獲冒牌手袋、手錶、銀包，總值約85萬港幣。行動最後與入境處合作，搜查重慶大廈店鋪，拘捕13名非華裔人士，涉嫌「販賣未經完稅的香煙」和「違反逗留條件」。警方相信行動已瓦解兩個非華裔犯罪團伙，其間香港國際社會服務社亦協助作出人道援助宣傳及教育。

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