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林世雄：8輛自動車正道路測試 錦綉花園自動穿梭小巴本月內居民可乘搭 (16:31)

運輸及物流局局長林世雄今日（10日）發表網誌，指目前本港共有6間機構於5個不同地點為8輛自動車進行道路測試，形容測試正進行得如火如荼，其中錦綉花園正試行由生產力促進局轄下的汽車科技研發中心研發、冠忠巴士集團有限公司負責營運的5G自動駕駛穿梭小巴，錦綉花園居民預計月內開始可以在屋苑內環迴路乘坐該款自動小巴。

汽車駕駛自動化分級共分為6個級別(0-5級)，0級為無自動化駕駛，即如傳統汽車一樣，需以駕駛員完全以人手控制車輛；第5級則指車輛可以在任何路況和環境下完全自動駕駛，毋須駕駛員操控。林世雄稱，現時正在香港測試的8輛自動車之中，無人駕駛技術最高已經達到「高度自動駕駛」的第4級別，反映科技發展的進度可以稱得上與內地以至世界各地看齊。8輛自動車現在本港不同道路及場景測試，例如科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑如錦綉花園。

林預告，今明兩年內將測試其他自動車項目，包括由機管局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。

林世雄指，政府由成立「智慧交通基金」至今，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6000萬元和6700萬元。

相關字詞﹕林世雄；

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