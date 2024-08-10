林世雄：8輛自動車正道路測試 錦綉花園自動穿梭小巴本月內居民可乖搭 (16:31)

汽車駕駛自動化分級共分為6個級別(0-5級)，0級為無自動化駕駛，即如傳統汽車一樣，需以駕駛員完全以人手控制車輛；第5級則指車輛可以在任何路況和環境下完全自動駕駛，毋須駕駛員操控。林世雄稱，現時正在香港測試的8輛自動車之中，無人駕駛技術最高已經達到「高度自動駕駛」的第4級別，反映科技發展的進度可以稱得上與內地以至世界各地看齊。8輛自動車現在本港不同道路及場景測試，例如科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑如錦綉花園。

林預告，今明兩年內將測試其他自動車項目，包括由機管局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。

林世雄指，政府由成立「智慧交通基金」至今，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6000萬元和6700萬元。