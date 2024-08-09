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無車牌青年認偷5輛紅綠VAN　案情指曾載朋友到昂船洲碼頭 (21:07)

19歲青年涉在今年2月及4月，五度偷走紅色及綠色小巴，他早前承認未獲授權而取用運輸工具等15項控罪，案情指他曾由旺角駕車至大帽山郊野公園，亦曾接載朋友到昂船洲碼頭。案件今（9日）於西九龍裁判法院判刑，青少年罪犯評估專案小組報告指，被告欠缺乏自理能力、守法意識薄弱，反思流於表面，需要更大的衝擊喚醒被告，協助其重回人生軌道。裁判官曾慶東終接納報告內容，判處被告入更生中心。

被告盧啟進（19歲），被控5項未獲授權而取用運輸工具、5項駕駛時無鴐駛執照、5項沒有第三者保險而使用汽車罪。辯方求情指，被告已有悔意，承諾會遵守命令、改過自身。

承認案情指，今年2月19日凌晨3時，一輛插有車匙的紅色小巴被停泊在旺角花園街宏景大廈外，司機及後發現小巴不知所蹤，報案處理。同日下午，被告學校的社工見到被告在香港仔南朗山道駕駛小巴，心感奇怪下報案，警方到場追尋被告的位置並作出拘捕，被告隨後獲准警方保釋外出。同年4月初，被告再度犯案，分別於花園街範圍及偷走兩輛紅色小巴，以及在深水埗西邨路榮俊樓外、九江街近長沙灣道偷走兩輛綠色小巴。

被告在4月8日被捕，警誡下承認自己沒有駕駛執照，因有趣而偷走小巴；亦因為小巴的門沒有上鎖、車內有車匙，遂上車啟動引擎。被告曾由旺角駕車至昂船洲、大帽山郊野公園，另曾在深水埗區內駕車；在其中一次偷走綠色小巴的事件中，他曾駕駛小巴接載朋友到昂船洲碼頭。

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