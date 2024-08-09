「熊貓大狀」蕭震然不服遭罰停牌　提上訴被駁回 (18:48)

上訴人為蕭震然，答辯人為大律師公會。蕭涉及3項投訴，指他於一宗2017年民事訴訟向客戶提供錯誤的法律意見、到女律師寓所開會，違反須在辦公室開會的守則，及其後在紀律聆訊中作出不誠實陳述。

上訴方的理據包括指審裁組沒有容許他盤問投訴人，而該投訴人曾於一宗區院案件被裁定妨礙司法公正罪成，令人懷疑他的可信度和投訴動機。判辭指審裁組曾詢問蕭是否有意盤問任何證人，蕭確認他只需盤問另一位證人，再者審裁組的決定是基於蕭的紀律聆訊中的證辭，非投訴人所說的話。

就蕭到女律師寓所開會，上訴方認為無證據顯示他當時收集案情，審裁組錯誤將女律師的住所當成辦公室。判辭反駁上訴方引用《行為守則》的條文，不得造訪客戶或有合作關係的人的辦公室，適用範圍應包括律師住所。

判辭另外提到本案上訴期限應為2022年10月底，上訴方於2023年2月申請延長上訴時限和暫緩執行命令，逾時超過3個月，屬重大的延遲。雖然蕭呈上醫療證明稱自己抑鬱情况於2022年11月起惡化，惟證明無助解釋，期限早於他指稱病情惡化的時間點，他亦能在2022年3月的紀律聆訊中代表自己。考慮以上因素，上訴庭駁回上訴。