穗禾苑維修費爭議　官撤銷兩業主反申索 (18:32)

余官裁決指，申索人在2022年10月提出申索，後在2023年3月申請終止申索，而兩被告人則繼續反申索並於昨日展開審訊。余官指，既然申索人已終止申索，被告亦不需反對或抗辨其無理入稟的做法。就被告阮美華提出的濫用程序問題，余官認為申索人根據大廈公契提出訟訴，有法理基礎，撤銷兩被告反申索申請。

余官續指，一般而言終止申索方須提出強而有力的證據以證明自己會勝訴，否則須支付訟費；而因本案的證據不足，無法評估下則須由申索方支付。惟被告在申索終止後，仍堅持反申索，同樣招致申索方的訟費，終決定不作任何訟費命令。

申索書指，申索人為穗禾苑業主立案法團，被告為Pit Fong Yin Janet 畢芳賢（音譯）及 Yuen Mei Wah阮美華。申索人指，兩被告身為穗禾苑的註冊業主，而未於2022年8至9月，按穗禾苑的公共契約繳交「強制驗樓計劃樓宇公用部分之工程項目」攤分費用，分別追討畢和阮4.9萬及3.7萬元費用連訟費。

畢的反申索書指，申索人無理入稟以致她須支付訟費，遂追討550元訟費連利息。阮則指，申索人無理入稟，並濫用小額錢債審裁制度，為了使申索款項不超越審裁處的司法管轄範圍，而把超過7.5萬元的逾繳申索分割案件辦理，遂反申索1770元的支出。