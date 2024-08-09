明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

穗禾苑維修費爭議　官撤銷兩業主反申索 (18:32)

穗禾苑業主立案法團於2022年先後通過使用近3.9億元維修大廈，近百名業主指控誇大工程費用，入稟小額錢債審裁處追討費用；法團亦一度入稟向業主追討工程費用，及後終止申索，當中有業主就反申索審訊。暫委審裁官余知行今（9日）就其中兩案裁決指，申索方原根據大廈公契提出訴訟，後亦終止申索，認為兩被告所提出的反申索理據缺乏基礎，撤銷反申索申請，不作任何訟費命令。

余官裁決指，申索人在2022年10月提出申索，後在2023年3月申請終止申索，而兩被告人則繼續反申索並於昨日展開審訊。余官指，既然申索人已終止申索，被告亦不需反對或抗辨其無理入稟的做法。就被告阮美華提出的濫用程序問題，余官認為申索人根據大廈公契提出訟訴，有法理基礎，撤銷兩被告反申索申請。

余官續指，一般而言終止申索方須提出強而有力的證據以證明自己會勝訴，否則須支付訟費；而因本案的證據不足，無法評估下則須由申索方支付。惟被告在申索終止後，仍堅持反申索，同樣招致申索方的訟費，終決定不作任何訟費命令。

申索書指，申索人為穗禾苑業主立案法團，被告為Pit Fong Yin Janet 畢芳賢（音譯）及 Yuen Mei Wah阮美華。申索人指，兩被告身為穗禾苑的註冊業主，而未於2022年8至9月，按穗禾苑的公共契約繳交「強制驗樓計劃樓宇公用部分之工程項目」攤分費用，分別追討畢和阮4.9萬及3.7萬元費用連訟費。

畢的反申索書指，申索人無理入稟以致她須支付訟費，遂追討550元訟費連利息。阮則指，申索人無理入稟，並濫用小額錢債審裁制度，為了使申索款項不超越審裁處的司法管轄範圍，而把超過7.5萬元的逾繳申索分割案件辦理，遂反申索1770元的支出。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞