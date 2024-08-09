警方搗破中港賣淫集團拘39人　包括17歲流鶯及黑幫背景主腦骨幹 (16:50)

東九龍總區刑事部警司（行政及支援）温景亨表示，東九龍總區反三合會行動組自今年5月起，發現一個活躍於該區的三合會組織有擴展非法賣淫活動情況。警方發現該集團透過一個廣東省接頭人招攬有意來港賣淫的女子，安排她們到九龍區不同酒店工作，當中包括外資的五星級酒店。據調查，每次性交易收費由600元至1600元不等，集團會大約收取一半肉金。

東九龍總區刑事部聯同深圳市公安局刑事偵查局交流情報，聯手識別犯罪成員身份及角色，經過3個月調查，昨日及今日展開「火原」行動，拘捕5男34女，包括1名集團主腦、6名骨幹成員及32名性工作者，年齡介乎17至75歲，部分人懷疑有三合會背景，行動中，警方檢取11萬元現金，凍結3個銀行戶口以及裏面435萬元存款。

東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪指，涉案集團相信由黑幫操控，集團成員於內地安排性工作者以雙程證來港，入住酒店賣淫，並照顧他們生活所需，亦會向性工作者提供性感內衣、性感制服，避孕藥、避孕套、日常用品等。成員之後通過社交平台例如Telegram發佈賣淫女子穿著校服或特定職業制服的性感照，吸引嫖客光顧。成員會要求嫖客交易前在酒店附近等候，臨近約定時間才通知嫖客酒店房號。嫖客直接向性工作者支付現金，集團成員會定時到酒店向性工作者收取一半得益。成員取得現金後，會存入一些涉用作洗黑錢的銀行戶口。

警方昨（8日）起一連兩日連同入境處聯合執法，兩部門昨早於觀塘及尖沙嘴3間酒店放蛇，以違反逗留條件罪拘捕25名持雙程證來港的性工作者，她們介乎17至46歲。另外，警方以依靠他人賣淫的收入為生罪，於兩間酒店拘捕2名集團骨幹，分別為51歲本地女子及30歲持雙程證的內地男子，警方於該被捕女子身上檢取11萬元現金，懷疑是她當日收取的賣淫得益。

今日（9日）早上，警方全港各地收網，以控制他人賣淫罪名拘捕集團主腦以及兩名集團骨幹，3人介乎27至46歲，部分人有三合會背景。另外有一名56歲本地女子涉洗黑錢罪被捕。行動中，警方凍結3個銀行戶口以及裏面的435萬元懷疑犯罪得益，據調查，相信有人用該些戶口清洗了合共3300萬元犯罪得益。

另外，警方連同入境處過去兩日於觀塘進行掃黃行動，以違反逗留條件罪拘捕7名持雙程證來港的性工作者，介乎33至38歲；75歲本地男子涉嫌准許處所賣淫罪被捕。