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五旬的士司機不願經紅隧過海稱已無印象　官裁罪成罰款1500元 (14:45)

59歲的士司機涉嫌於迪士尼樂園的士站，因不願經紅隧過海而拒載乘客，他否認一項「在的士站沒有接受租用」票控控罪，今（9日）於西九龍裁判法院受審，強調自己非求財的人，根據自己專業操守不會拒載。裁判官何慧嫻裁決指，被告對當日發生的事已無印象，只從其人格及一般做法簡單否認指控；而事主口供清晰直接，亦與被告無怨無仇，終裁定控方成功舉證，被告罪名成立，須罰款1500元。

被告梁衍衡求情指，現時與母同住、倚靠積蓄維生，因患腸胃病及坐骨神經正排期做體檢。何官判刑時考慮到案件性質、被告的經濟狀况，以及過往無交通定罪紀錄，判處罰款1500元，分3期繳交。

事主潘慧（音譯）作供指，去年6月2日她與家人一行7人在迪士尼樂園遊玩，在下午3時許到的士站欲乘的士回家。當時被告為的士站第一輛的士，沒有冚旗，潘讓父母及兩個小孩上車，關門後在窗邊指示被告經紅隧載客到告士打道，惟被告稱「紅隧塞車，行西隧先去」，並喚潘的家人下車。潘拍下被告的車牌後，隨即致電交通投訴組投訴。

何官裁定表證成立，被告自辯指自己已有10年駕駛的士經驗，近半年因健康狀况而沒有工作。被告承認對當日發生的事已無記憶，但一般而言，若他解釋道路狀况後乘客仍堅持，則會按要求行車。被告在結案陳辭指，「我之前個經歷係唔會拒絕乘客，所以我多次上庭都要攞返個自尊」。根據其經驗，拒載的原因有三，包括沒有港幣的內地乘客、要求超載，抑或他當時已「冚旗」，等待已預約的乘客。

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