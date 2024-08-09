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合謀定價案美聯覆核寬待安排　競委會稱寬待安排刻意不完全透明 (14:44)

美聯物業涉連同中原地產合謀定價，被競爭事務委員會入稟控告違反《競爭條例》。中原一方向競委會申請寬待，不被控告；美聯一方申請司法覆核，並要求擱置法律程序，案件今（9日）於高院續審。競委會一方表示，競委會有權力決定給予合謀者寬待，寬待政策沒有絕對透明度，旨在鼓勵各方爭奪寬待資格，搶先提供證據。

美聯集團、旗下美聯物業和香港置業一方昨陳辭完畢，今由代表競委會的資深大律師陳樂信陳辭。陳表示，競委會是寬待政策的把關人，可以考慮眾多複雜因素給予寬待。陳比喻指，檢控官有權決定如何處理案件，例如和辯方達成認罪協商，競委會亦享有類似的廣泛權力，可以判斷哪一合謀者獲寬待資格。

美聯一方昨提出，美聯比中原更早申請寬待，基於「先到先得」準則，美聯應受惠。陳樂信今強調，「最先敲門的人獲得（寬待）入場劵」，只是競委會審視寬待的第一階段，更重要是涉事者能否提供重大協助。本案而言，陳指競委會已經調查合謀行為，不是收到舉報才調查；由於其中一方已提供資料，競委會決定不寬待另外一方。

美聯早前質疑，競委會在中原欠缺明確承諾下給予中原寬待，令制度不可預計和欠缺透明度。陳樂信反駁指，寬待政策的透明度並非絕對，競委會要靈活應對不同情况，重點是為涉事者提供誘因協助調查；所有公司都是競委會的調查對象，本身無權獲得寬待。

法官高浩文關注，若參與合謀的一方率先「舉手」申請寬待，須自行承受風險，亦要通過特定門檻和途徑才獲得寬待，政策未必具確定性。陳樂信回應指，寬待政策沒有百分百透明度，反而是刻意具不確定性（designed uncertainty），旨在鼓勵各方爭奪寬待資格、搶先提供證據，以免浪費調查時間。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 美聯物業 中原地產 競委會

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