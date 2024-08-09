市建局斥資10多億開展土瓜灣馬頭圍道/新山道重建項目　與毗鄰項目合併規劃料十年後落成 (10:33)

重建項目位於馬頭圍道324至354號的雙數樓宇，現有樓齡達55年或以上，地盤界線東面毗連馬頭圍道，南面毗連一後巷、西面毗連市建局靠背壟道/浙江街發展計劃（CBS-2:KC），北面則毗連落山道。市建局總經理（規劃及設計）關以輝稱，有關樓宇出現失修、衛生環境欠佳、石屎剝落等的情况，市建局今日會作人口凍結調查。

市建局於2022/23及23/24年度均錄得虧損，被問到能否應付收購所需開支，關以輝指出，今次項目受影響業權為112個，故要動用的資金較少，屬「輕資本項目」，市建局期望用較少的資本做到配合鄰近的發展計劃，達至規劃裨益。至於預料項目能否帶來盈利，他稱項目約10年後才可落成，而地產界情况有上有落，市建局無水晶球，未能作出估計，又說目前仍處於規劃階段，暫未決定會否與發展商合作興建樓宇。

項目總樓面面積約14200平方米 提供約230個單位

市建局預料項目建成後總樓面面積約14200平方米、住宅樓面約11830平方米，提供約230個單位，平均住宅總面積約50平方米，另亦有約2360平方米的商業或零售樓面。關以輝表示，馬頭圍道/落山道發展項目會與靠背壟道/浙江街發展計劃作體規劃設計，包括提供共用的車輛出入口，亦會改善地面空間的連接性，計劃建立伸延地下街及連接港鐵站。

市建局總經理（收購及遷置）唐溢雯表示，項目會沿用市建局的收購政策，住宅物業自住業主將獲現金補償，以「假設重置單位7年樓齡的價值」作呎價計算，並提供「樓換樓」選項；住宅物業非自住業主、非住宅物業業主將獲物業市值加適用津貼的補償；合資格租客亦會獲特惠津貼等。她提醒，有關津貼將參照凍結人口調查的紀錄以定，不會因為業主在調查後改變其物業佔用狀况而獲得更多津貼，市建局將於下周舉行公眾簡報會，向業主及租戶講解規劃審批程序等。市建局料9月25日可完成第二階段社會影響評估報告供公眾參閱、10月9日為可提交意見的最後限期，市建局之後考慮相關意見，在下年1月9日或之前向發展局呈交反對意見，待項目獲確認進行後再開展收購程序。