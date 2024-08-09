明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

市建局斥資10多億開展土瓜灣馬頭圍道/新山道重建項目　與毗鄰項目合併規劃料十年後落成 (10:33)

市建局今日（9日）公布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目（KC-020），地盤總面積約2120平方米，涉及約112個業權、估計約180個住戶及約20間地舖商戶受影響。市建局稱，今次項目屬「輕資本」，預計收購所需資金約10多億，項目將與毗鄰的靠背壟道/浙江街發展計劃（CBS-2:KC）一併整體規劃及設計，料2033/34年落成，總樓面面積約14200平方米，將提供230個單位。

重建項目位於馬頭圍道324至354號的雙數樓宇，現有樓齡達55年或以上，地盤界線東面毗連馬頭圍道，南面毗連一後巷、西面毗連市建局靠背壟道/浙江街發展計劃（CBS-2:KC），北面則毗連落山道。市建局總經理（規劃及設計）關以輝稱，有關樓宇出現失修、衛生環境欠佳、石屎剝落等的情况，市建局今日會作人口凍結調查。

市建局於2022/23及23/24年度均錄得虧損，被問到能否應付收購所需開支，關以輝指出，今次項目受影響業權為112個，故要動用的資金較少，屬「輕資本項目」，市建局期望用較少的資本做到配合鄰近的發展計劃，達至規劃裨益。至於預料項目能否帶來盈利，他稱項目約10年後才可落成，而地產界情况有上有落，市建局無水晶球，未能作出估計，又說目前仍處於規劃階段，暫未決定會否與發展商合作興建樓宇。

項目總樓面面積約14200平方米　提供約230個單位

市建局預料項目建成後總樓面面積約14200平方米、住宅樓面約11830平方米，提供約230個單位，平均住宅總面積約50平方米，另亦有約2360平方米的商業或零售樓面。關以輝表示，馬頭圍道/落山道發展項目會與靠背壟道/浙江街發展計劃作體規劃設計，包括提供共用的車輛出入口，亦會改善地面空間的連接性，計劃建立伸延地下街及連接港鐵站。

市建局總經理（收購及遷置）唐溢雯表示，項目會沿用市建局的收購政策，住宅物業自住業主將獲現金補償，以「假設重置單位7年樓齡的價值」作呎價計算，並提供「樓換樓」選項；住宅物業非自住業主、非住宅物業業主將獲物業市值加適用津貼的補償；合資格租客亦會獲特惠津貼等。她提醒，有關津貼將參照凍結人口調查的紀錄以定，不會因為業主在調查後改變其物業佔用狀况而獲得更多津貼，市建局將於下周舉行公眾簡報會，向業主及租戶講解規劃審批程序等。市建局料9月25日可完成第二階段社會影響評估報告供公眾參閱、10月9日為可提交意見的最後限期，市建局之後考慮相關意見，在下年1月9日或之前向發展局呈交反對意見，待項目獲確認進行後再開展收購程序。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 市區重建

上 / 下一篇新聞