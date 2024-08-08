將軍澳裝修工猝死　妻哭訴：未接受到丈夫死訊　遺子女及老父 (22:46)

黃與太太育有一對子女，與年邁父親5人同住長沙灣一公屋單位。黃太說，丈夫有高血壓及痛風，無心臟問題，雖有吸煙習慣，但無飲酒。她說丈夫上個月底到昨日都有開工，原定今日休息，不過臨時受朋友所托，到唐明苑一單位幫忙裝修。據黃太了解，他們午飯後返回單位繼續工作，丈夫向朋友表示胸口不適「好翳焗」，去後樓梯吸煙及「抖一抖」。數十分鐘後，有保安員巡經後樓梯發現丈夫暈倒，於是報警及通知丈夫朋友。

黃太說，目前仍不敢向老爺提及丈夫死訊，因他有長期病患，怕受不住刺激。24歲的兒子不知道是不是不明白，心情似乎沒有大變化；12歲預備升中二的女兒則很不開心。黃太坦言仍未接受到丈夫離世，未想好日後有何打算，「我覺得好似發一場夢咁，唔知真定假」，會考慮向社會福利署求助。

黃太稱，自己從事飲食業，返通宵更，每月收入約1.7萬元；丈夫從事裝修工作近30年，專職木工，以散工為主，不過由於要照顧老父和兒子，即使有人找他開工，有時都未能上班，因此開工不足。黃太說，由於要返通宵班，與丈夫的生活作息幾乎相反，因此昨日和今日都沒有機會交談，丈夫亦無留下一句説話。黃太指，長子小時候因感染腦膜炎，後患腦癇，一直需要長期照顧，曾於庇護工場上班，目前無業。老爺有長期病患，經常要到醫院復診，平時起居飲食都靠丈夫照顧，包括幫他洗澡、帶他覆診等等，是一個「好仔」。