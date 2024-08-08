警搗黑幫操控高利貸集團拘94人　涉清洗3400萬元犯罪得益 (19:01)

新界北涉非法收債的案件，於今年首7個月有上升趨勢，警方展開代號「鎮惡」行動，拘捕94人，其中12人有三合會背景。行動中，檢獲現金、財物共41萬元。新界北總區刑事部總督察歐陽德表示，集團會通過非法途徑，於網上購買潛在借款人的個人資料，今年3月租用屯門商業大廈作為公司，以「cold call」接觸信貸紀錄差的借款人，推廣非法貸款。

歐陽德指，集團會向傀儡戶口供應商買入戶口，利用戶口將非法高利貸貸款存入借款人戶口，又會用戶口以收取年息高達150厘的還款。警方估計，集團利用傀儡戶口及個人戶口處理約3400萬元犯罪得益，每月借出200至300萬元貸款。對於未能及時還款的借貸人，集團會出動行動組成員對欠債人進行滋擾，再作出刑事毁壞及刑事恐嚇行為，逼使他們還款。部分借款人因於非法賭場輸錢，繼而通過賭場人士介紹，接觸犯罪集團申請高利貸。

警方前日起一連三日展開執法，搗破位於屯門商業大廈的電話中心、在黃大仙公屋的文件儲存倉，以及元朗兩個非法賭檔。行動中，偵破51宗於2024年1月至8月的相關案件。94被捕人中，1人為集團主腦、2人為骨幹，10名行動組成員、兩名傀儡戶口供應商、6傀儡戶口持有人、71賭客及2名賭場營運者。警方表示，大部分借款人為無業及低收入人士，最高借貸額為30萬元。