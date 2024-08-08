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4名越南籍男女涉於餐廳賣貓狗肉　其中3人認罪 (18:12)

3名持「行街紙」的越南籍男女涉於旺角上海街經營餐廳賣貓肉和狗肉，漁護署、食環署及警方今年初展開聯合拘捕行動，檢獲逾35公斤貓狗肉。3人今（8日）在西九龍法院承認使用狗肉或貓肉作食物等共6罪，保留求情和判刑，裁判官下令充公涉案貓狗肉。其中一對夫妻的兒子否認3罪，將於9月26日受審，料需時2天，控方會傳召5名證人。

4名越南籍被告依次為Nguyen Manh Dat、Tran Quang Tan、Le Thi Oanh及Tran Nhat Minh，年齡介乎16至50歲。首3人各承認一項「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪；同承認「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」罪；及「使用或允許他人使用狗肉或貓肉作食物」罪；次被告另承認經營食肆業務而無領有食環署長批出的牌照罪。第四被告否認兩項涉及貓狗肉的控罪，和禁止接受僱傭工作及開辦業務等罪；次被告將於第四被告，即其兒子的案件中任辯方證人。

認罪被告承認的案情指，漁護署今年2月7日接報有人懷疑售賣狗肉，翌日漁護署人員在涉案單位進行「放蛇」行動，點選越南菜和外賣狗肉，價值逾千元。2月29日警方、漁護署和食環署展開聯合行動，放蛇人員指認出3名被告和當日的角色，首被告開門、落單、處理食材和將外賣蒸狗肉拿給人員；次被告處理單據；第三被告在廚房處理食材。人員同日拘捕3人，並在處所搜出34袋貓肉和狗肉，共逾35公斤，食環署人員亦證實處所為無牌經營的餐廳。

首被告警誡下指不知食物含貓和狗肉；次被告承認售賣賣狗和貓肉，由他烹調食材，每月從越南水手購買，但否認屠殺貓狗。次被告又指他使用妻子，即第三被告的社交平台宣傳和接單，他2020年為避債來港，案發前餐廳已營運約3個月。第三被告則指自己是文盲，對餐廳和宣傳事宜不知情。入境處確認3名被告於2020年至2023年非法入境香港。

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