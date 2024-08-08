港人倒斃澳門路氹酒店　司警拘兩人　死者疑贏錢後被殺搶巨款 (18:00)

昨午4時57分，司警接報，指一名香港中年男子在路氹某酒店房間死亡。他的頸部有長有20厘米致命刀傷、前額骨裂及身體多處不同程度損傷，房間內發現斷成兩片、共長6厘米的染血刀片，未發現完整兇器，相信現場已被清理。

司警隨即展開調查，同日拘捕40歲內地男子及48歲香港女子，兩人報稱無業。調查顯示，死者在澳門進行非法兌換活動至少半年，近日租住案發酒店房間，昨日凌晨他在娛樂場贏錢後，籌碼兌換成約250萬港元現金，早上10時返回酒店房間，疑犯曾進入事主房間，逗留1.5小時後取出一袋物品離開，酒店大堂暗角將懷疑現金交予女疑犯，之後再折返房間逗留約3小時後，同日下午3時乘的士離開。

司警在案發酒店娛樂場和附近街道先後緝獲兩人，並在男疑犯身上和其氹仔租住居所搜獲130萬港元贓款。經調查發現，男疑犯跟隨死者在當地從事換錢工作約3個月，而他曾賭敗，不排除將死者殺害後再搶奪巨款，並透過女疑犯以迂迴方式，將部分贓款兌換成籌碼，交由其他換錢黨人士以電子轉帳轉到銀行帳戶。