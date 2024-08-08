海關檢3款「Goree」美白潤膚霜揭水銀超標拘兩人　一女傭中毒 (17:35)

海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任甘承羲表示，海關早前接獲相關部門轉介一宗涉及病人使用美白潤膚霜後水銀中毒的的個案，測試證實該款美白潤膚霜所含的水銀成分超出相關化妝品衛生標準上限23000倍；此外，涉案另外兩款美白潤膚霜所含的水銀成分亦超出標準上限24000倍，涉嫌違反消費品安全條例。另外，海關發現3款產品的包裝只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文字句，涉嫌違反消費品安全條例的附屬法例——消費品安全規例。

海關接報後，派員到中環一間零售店舖調查，於店內共檢取352盒上述3款美白潤膚霜，拘捕一名40歲男負責人及一名45歲女售貨員，兩人已獲保釋候查。據了解，兩名被捕人均持有香港身分證，男子為巴基斯坦籍，女子菲律賓籍。據悉，暫時無證據顯示兩人為涉事產品代理，貨源仍在調查中。至於涉案產品零售價每瓶約幾十元。

甘承羲指，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。海關已向涉案零售商店發出禁制通知書，禁止該店繼續出售該3款美白潤膚霜。另外，海關人員到香港各區巡查，暫時沒有發現該3款貨品於市面上有售。甘承羲指，由於轉介個案的女事主為一名家庭女傭，因此特別提醒各位僱主，留意家中外傭有無曾經購買或使用該3款產品，並提醒他們立即停用。

衛生防護中心亦呼籲市民不要使用「Goree Beauty Cream」美白潤膚霜，亦指該產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康，並接獲醫管局通報一宗水銀中毒個案，涉及一名43歲女病人，入院後診斷有蛋白尿，即尿液中出現過量蛋白質。病人現時仍然留院，情況穩定。病人表示曾使用兩款美白潤膚霜。其尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。政府化驗所化驗其中一款標示為「Goree Beauty Cream」的產品，結果顯示含有過量水銀。根據病人提供的資料，她使用該款產品約數星期。個案已轉交相關執法部門跟進。調查仍在進行中。

衞生防護中心指，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。中心呼籲市民，若他們正使用該款產品，應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

翻查資料，去年1月海關亦曾開記招呼籲市民停用2款水銀超標潤膚霜，包括「Goree Beauty Cream」及「Goree Day & Night Beauty Cream」，與今次有問題潤膚霜相同。據悉該案海關成功檢控被捕人。