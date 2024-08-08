城大博士生認向女子淋混有精液液體稱無心之失　下月判刑 (16:28)

被告來常偉（26歲、城大博士生）報稱居於深圳，他需普通話傳譯。控方今申請將被告原先面對的作出有違公德的行為罪修訂為非禮罪，並新增交替的有意圖而遊蕩罪，被告承認非禮罪。

辯方求情指，被告現為城大神經科學系博士生，獲全額獎學金資助，尚餘1至2年便修畢課程。被告在求情信中指他案發前10天通宵達旦做實驗，承受很大壓力，實驗結果不如意，明白行為不要得，望法庭給予機會。

案情指，事主X與被告互不相識，2024年6月6日下午3時許，當X在李達三葉耀珍學術樓地下搭乘扶手電梯到1樓時，她感覺背部和臀部濕掉。X無掉頭，但立即到洗手間查看，發現自己遭人淋潑不明液體。X保存衣服，其後覺得事件十分可疑，遂通報城大的保安和警方。

案情續指，閉路電視片段拍攝到被告看到一名年輕女子即X後馬上跟著對方，在電梯上與她保持近距離，並一手用手機舉向X，一手拿著其他東西，被告在跟隨X一會兒後步往其他方向。女警同年6月11日看到被告從又一城步出，相貌與閉路電視片段中人相似，遂截停和拘捕被告。被告警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。