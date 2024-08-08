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合謀定價案爭獲競委會寬待　美聯指比中原更早申請 (16:20)

競爭事務委員會去年入稟控告美聯集團及旗下美聯物業和香港置業，以及各公司5名管理層違反《競爭條例》，涉嫌連同中原地產及利嘉閣合謀定價。中原地產和利嘉閣因向競委會申請寬待，不被控告。美聯一方入稟申請司法覆核，並要求擱置法律程序，案件今（8日）一併於高院處理。美聯一方表示，美聯比中原更早申請寬待，卻被競委會拒絕，有損寬待政策的透明度。

美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司今由資深大律師石永泰代表，競委會由資深大律師陳樂信代表。石永泰表示，美聯一方去年3月率先向競委會申請寬待，中原一方較遲申請；為免濫權，法庭應該擱置針對美聯的訴訟。

對於中原曾向競委會提交涉案資料，石永泰指相關證據僅屬傳聞證供，除非中原派人出庭作供，否則未符合為執法行動提供「重大協助」的定義。石又指，假設有兩間公司合謀定價，其中一間公司協助競委會調查，所以獲得寬待資格，另一間公司不獲寬待；前者可以在任何時候退出調查，不再配合競委會，同時後者被拒絕寬待資格，猶如兩敗俱傷（the worst of both worlds）。

法官高浩文關注，若兩間公司都拒絕協助調查，競委會是否一無所獲。石永泰指，中原起初和競委會合作，並非基於具約束力的協議，惟競委會拒絕寬待美聯，剝奪美聯提供協助的機會，情况非常荒謬。

石永泰引述會議文件指，中原主席施永青曾向競委會表明不認同寬待，中原旗下員工未必肯提供文件。石表示，競委會寬待政策重視透明度，旨在鼓勵公司配合競委會調查，而競委會在施永青沒有明確承諾之下寬待中原，有損政策宗旨。

代表競委會的資深大律師陳樂信今午表示，競委會按「先到先得」的準則給予寬待，旨在有效和迅速破案；由於合謀定價多數秘密進行，涉事公司提供真實及準確的資料，有助競委會調查。陳指，競委會謹慎審視公眾利益才會寬待個別公司，重點是換取揭發合謀的證據，「不是為寬待而寬待」。聆訊明（9日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 美聯集團 競爭條例 合謀定價

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